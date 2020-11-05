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SOGO周慶頭香客豪排16小時破紀錄 30歲男只為搶iPhone送iPad

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO周年慶排隊頭香哥，為了買iPhone 12送價值萬元的iPad 8，前一晚七點多就到百貨排隊。記者江佩君／攝影
SOGO周年慶排隊頭香哥，為了買iPhone 12送價值萬元的iPad 8，前一晚七點多就到百貨排隊。記者江佩君／攝影

「人多到誇張！」走出捷運忠孝復興站的民眾紛紛被眼前排隊光景震驚，今天台北SOGO周年慶首日，開店前半小時，人潮不只擠爆廣場，更滿溢到外圍，甚至到看不到排隊盡頭，人潮盛況可說是近年巔峰，初估忠孝、復興兩館開店前集結5千人等待血拚，SOGO高層看到眼前畫面說「這才叫周年慶」，台北SOGO周年慶首日就要攻下11億業績。

為了搶限量iPhone 12送價值萬元的iPad 8，不少年輕人前一晚七、八點就來排隊，也有民眾為了搶資生堂百優乳霜買三送一組，前一晚七點就到公園排隊，甚至排隊人多到里長都出來管理秩序。買手機送iPad 8的誘因，也成功激勵出不少年輕首排族，把首度徹夜排周年慶的經驗貢獻給SOGO。今年首度在首日發放來店禮，也成功激出人潮。

「今年排隊人潮多了很多年輕面孔」，SOGO日籍主管說到，原來忠孝SOGO周年慶推出iPhone 12、ASUS、三星手機，送限量50台iPad 8，吸引許多年輕人前一晚就到百貨排隊。前一晚最早到場排隊的數名年輕人說，都為了買iPhone 12送iPad 8而來，且都是第一次來排周年慶。11點開店後，人潮紛紛湧入，今年甚至開店超過半小時才把門外人潮消耗。而B2超市祭出買一送一、箱購優惠，更是上午9點營業後搶先爆場，人潮擠爆超市，民眾都是一車一車的買。

人潮爆場場域還包括一樓「美妝天后宮」，光忠孝館一樓美妝首日業績就要做到近2億，為了搶手機送iPad 8的人潮也在忠孝8樓排了長龍，天氣變冷，6樓運動休閒樓層也擠滿搶買特價Roots的消費者。

為了表現SOGO周年慶的儀式感，SOGO董事長黃晴雯今年相當慎重的率領主管以正式和服迎賓。黃晴雯說，看到人潮回來很感動，因為周年慶是全台大事，為了呈現購物的儀式感，今年特別穿正式和服迎賓，對周年慶可補回上半年因疫情的損失非常有信心，也可藉由周年慶打破悶經濟。

台北SOGO周年慶首日排隊人潮盛況。記者黃義書／攝影
台北SOGO周年慶首日排隊人潮盛況。記者黃義書／攝影
忠孝SOGO超市搶購人潮。記者黃義書／攝影
忠孝SOGO超市搶購人潮。記者黃義書／攝影
台北SOGO周年慶首日排隊人潮盛況。記者黃義書／攝影
台北SOGO周年慶首日排隊人潮盛況。記者黃義書／攝影
SOGO董事長黃晴雯（右）與總經理汪郭鼎松穿上正式和服迎賓。記者黃義書／攝影
SOGO董事長黃晴雯（右）與總經理汪郭鼎松穿上正式和服迎賓。記者黃義書／攝影
為了買iPhone 12送價值萬元的iPad 8，周年慶多了許多年輕人首排族。記者江佩君／攝影
為了買iPhone 12送價值萬元的iPad 8，周年慶多了許多年輕人首排族。記者江佩君／攝影
忠孝SOGO一樓人潮血拚人潮。記者黃義書／攝影
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周年慶 SOGO 和服

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