童瑶「鎖骨時尚」高雅穿搭 三十而已的性感好迷人

35歲的童瑶在陸劇「三十而已」完結篇後，人氣仍然扶搖直上，35歲的清新優雅，讓她游刃有餘的詮釋各式晚裝，也呈現出劇中女強人而不失柔媚的特質。日前她在30屆大陸電視金鷹獎頒獎典禮的開幕活動中，就穿上Alexandre Vauthier黑色連身褲裝，纖瘦有型，更展現她迷人的「鎖骨時尚」穿搭。

童瑶身上的服裝來自Alexandre Vauthier、鞋履搭配Giuseppe Zanotti，俐落的黑色褲裝以腰際的菱形圖樣作為細緻點綴；Alexandre Vauthier為法國設計師在2009年創立的同名品牌，蕾哈娜、泰勒絲都曾穿著出席活動，童瑶以俐落款式現身，清瘦之餘也顯見她的優雅與知性。而童瑶膚色白皙，搭襯黑色更襯出簡約乾淨的氣質，她在Green Carpet Fashion Awards 2020環保時尚盛會中，也穿GIORGIO ARMANI黑色晚宴服，胸前的扇形褶飾，演繹低調優雅的品味。