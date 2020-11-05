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童瑶「鎖骨時尚」高雅穿搭 三十而已的性感好迷人

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
童瑶在電視金鷹獎開幕活動中穿Alexandre Vauthier褲裝。圖／取自微博
童瑶在電視金鷹獎開幕活動中穿Alexandre Vauthier褲裝。圖／取自微博

35歲的童瑶在陸劇「三十而已」完結篇後，人氣仍然扶搖直上，35歲的清新優雅，讓她游刃有餘的詮釋各式晚裝，也呈現出劇中女強人而不失柔媚的特質。日前她在30屆大陸電視金鷹獎頒獎典禮的開幕活動中，就穿上Alexandre Vauthier黑色連身褲裝，纖瘦有型，更展現她迷人的「鎖骨時尚」穿搭。

童瑶身上的服裝來自Alexandre Vauthier、鞋履搭配Giuseppe Zanotti，俐落的黑色褲裝以腰際的菱形圖樣作為細緻點綴；Alexandre Vauthier為法國設計師在2009年創立的同名品牌，蕾哈娜、泰勒絲都曾穿著出席活動，童瑶以俐落款式現身，清瘦之餘也顯見她的優雅與知性。而童瑶膚色白皙，搭襯黑色更襯出簡約乾淨的氣質，她在Green Carpet Fashion Awards 2020環保時尚盛會中，也穿GIORGIO ARMANI黑色晚宴服，胸前的扇形褶飾，演繹低調優雅的品味。

此外，童瑶出席電視劇飛天獎的星光獎頒獎典禮，則是以金屬銀色的Gemy Maalouf Couture禮服出席，亦為前襟打褶的細節，整體感雍容華貴，童瑶照例祭出迷人的鎖骨，表現這套來自黎巴嫩設計師的服裝，近年該品牌以訂製婚紗為強項。

童瑶演繹Gemy Maalouf禮服，參加電視劇飛天獎星光獎頒獎典禮。圖／取自微博
童瑶演繹Gemy Maalouf禮服，參加電視劇飛天獎星光獎頒獎典禮。圖／取自微博
童瑶在電視金鷹獎開幕活動中穿Alexandre Vauthier褲裝。圖／取自微博
童瑶在電視金鷹獎開幕活動中穿Alexandre Vauthier褲裝。圖／取自微博
童瑶在電視金鷹獎開幕活動中穿Alexandre Vauthier褲裝、Giuseppe Zanotti鞋履。圖／取自微博
童瑶在電視金鷹獎開幕活動中穿Alexandre Vauthier褲裝、Giuseppe Zanotti鞋履。圖／取自微博
童瑶演繹Gemy Maalouf禮服，參加電視劇飛天獎星光獎頒獎典禮。圖／取自微博
童瑶演繹Gemy Maalouf禮服，參加電視劇飛天獎星光獎頒獎典禮。圖／取自微博
童瑶演繹Gemy Maalouf禮服，參加電視劇飛天獎星光獎頒獎典禮。圖／取自微博
童瑶演繹Gemy Maalouf禮服，參加電視劇飛天獎星光獎頒獎典禮。圖／取自微博
童瑶演繹Gemy Maalouf禮服，參加電視劇飛天獎星光獎頒獎典禮。圖／取自微博
童瑶演繹Gemy Maalouf禮服，參加電視劇飛天獎星光獎頒獎典禮。圖／取自微博
童瑶演繹Gemy Maalouf禮服，參加電視劇飛天獎星光獎頒獎典禮。圖／取自微博
童瑶演繹Gemy Maalouf禮服，參加電視劇飛天獎星光獎頒獎典禮。圖／取自微博
童瑶在Green Carpet Fashion Awards 2020環保時尚盛會中，穿了GIORGIO ARMANI黑色晚宴服。圖／取自微博
童瑶在Green Carpet Fashion Awards 2020環保時尚盛會中，穿了GIORGIO ARMANI黑色晚宴服。圖／取自微博
童瑶在電視金鷹獎開幕活動中穿Alexandre Vauthier褲裝。圖／取自微博
童瑶在電視金鷹獎開幕活動中穿Alexandre Vauthier褲裝。圖／取自微博
童瑶以各式服裝搭襯出優雅知性的「鎖骨時尚」造型。圖／取自微博
童瑶以各式服裝搭襯出優雅知性的「鎖骨時尚」造型。圖／取自微博
童瑶在電視金鷹獎開幕活動中穿Alexandre Vauthier褲裝、Giuseppe Zanotti鞋履。圖／取自微博
童瑶在電視金鷹獎開幕活動中穿Alexandre Vauthier褲裝、Giuseppe Zanotti鞋履。圖／取自微博
童瑶在Green Carpet Fashion Awards 2020環保時尚盛會中，穿了GIORGIO ARMANI黑色晚宴服。圖／取自微博
童瑶在Green Carpet Fashion Awards 2020環保時尚盛會中，穿了GIORGIO ARMANI黑色晚宴服。圖／取自微博

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