雙11購物環保署也參戰 買環保商品天天8折優惠

雙11購物節，環保集點在年度11月購物節的同時，也為關心環保的民眾推出選購環保產品的最強優惠。民眾前往與環保集點合作的愛買、大潤發、全國電子、萊爾富及東森購物網，留心一下購買的品項是否有環保標章、碳足跡標籤、碳足跡減量標籤、MIT微笑標章、產銷履歷、優良農產品及有機農產品等政府標章，即日起至年底前，平常回饋1%的點數就立刻加碼給你20%，相當於最高八折優惠。

環保署表示，經過供應端、通路端、採購端等民間單位的共同努力，環保集點現在所上架的可集兌商品和折價券，是自推出以來品項最多、最豐富的，幾乎涵蓋了民眾食衣住行育樂各面向，像是日常生活所需的3C家電、食品、農產品、清潔劑、衛生紙、紡織品、文具及保溫杯等，共1400餘項優質產品，在賣場裡都買得到。

環保署說，以購買1台1萬元的冰箱為例，除了購物節折扣以外，直接送你20萬綠點，等於可以再拿2000元去換購其他產品。

除此之外，還有推薦碼贈點、綁定通路載具贈點、填問卷贈萬點等活動，無論新舊會員都有回饋再回饋、折扣再折扣的好康。如果不知道哪些東西可以換，在環保集點APP裡面的「商品查詢」，就可以透過關鍵字或是下拉式選單篩選這次需要購買的品項，各品牌產品、回饋點數及選購通路，一目瞭然。

最豐富、折扣最多的內容，就在環保集點APP，歡迎大家踴躍下載並加入會員，不僅可以響應綠色生活，還可以享受更多實質回饋，對地球好一點，環保集點贈綠點！活動詳情及贈點上限請上環保集點網站或掃下面QRCode查閱。