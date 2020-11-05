快訊

丟不得！喬治亞州選情告急 川普團隊內部辭職氛圍濃

國會爆衝突！藍委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣叫陣：我怕你啊

雙11購物環保署也參戰 買環保商品天天8折優惠

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
雙十一購物節，環保集點在年度11月購物節的同時，也為關心環保的民眾推出選購環保產品的最強優惠。即日起至年底前，平常回饋1%的點數就立刻加碼給20%，相當於最高八折優惠。圖 ／取自環保集點官網
雙十一購物節，環保集點在年度11月購物節的同時，也為關心環保的民眾推出選購環保產品的最強優惠。即日起至年底前，平常回饋1%的點數就立刻加碼給20%，相當於最高八折優惠。圖 ／取自環保集點官網

雙11購物節，環保集點在年度11月購物節的同時，也為關心環保的民眾推出選購環保產品的最強優惠。民眾前往與環保集點合作的愛買、大潤發、全國電子、萊爾富及東森購物網，留心一下購買的品項是否有環保標章、碳足跡標籤、碳足跡減量標籤、MIT微笑標章、產銷履歷、優良農產品及有機農產品等政府標章，即日起至年底前，平常回饋1%的點數就立刻加碼給你20%，相當於最高八折優惠。

環保署表示，經過供應端、通路端、採購端等民間單位的共同努力，環保集點現在所上架的可集兌商品和折價券，是自推出以來品項最多、最豐富的，幾乎涵蓋了民眾食衣住行育樂各面向，像是日常生活所需的3C家電、食品、農產品、清潔劑、衛生紙、紡織品、文具及保溫杯等，共1400餘項優質產品，在賣場裡都買得到。

環保署說，以購買1台1萬元的冰箱為例，除了購物節折扣以外，直接送你20萬綠點，等於可以再拿2000元去換購其他產品。

除此之外，還有推薦碼贈點、綁定通路載具贈點、填問卷贈萬點等活動，無論新舊會員都有回饋再回饋、折扣再折扣的好康。如果不知道哪些東西可以換，在環保集點APP裡面的「商品查詢」，就可以透過關鍵字或是下拉式選單篩選這次需要購買的品項，各品牌產品、回饋點數及選購通路，一目瞭然。

最豐富、折扣最多的內容，就在環保集點APP，歡迎大家踴躍下載並加入會員，不僅可以響應綠色生活，還可以享受更多實質回饋，對地球好一點，環保集點贈綠點！活動詳情及贈點上限請上環保集點網站或掃下面QRCode查閱。

購物網 環保署

延伸閱讀

給愛閱讀的你！ 79本環教繪本 周六華山一次看個夠

豬農要求放流水標準鬆綁 環保署：農牧資源化才能永續

畜牧糞尿資源化利用 全台1500家畜牧場申請

小米雙11超級購物節 米家掃拖機器人G1最低3,000元有找

相關新聞

SOGO周慶頭香客豪排16小時破紀錄 30歲男只為搶iPhone送iPad

「人多到誇張！」走出捷運忠孝復興站的民眾紛紛被眼前排隊光景震驚，今天台北SOGO周年慶首日，開店前半小時，人潮不只擠爆廣...

常玉「八尾金魚」 本週六台北佳士得預展首度公開亮相

繼上兩季度常玉的「五裸女」及「青花盆中盛開的菊花」分別創下藝術家個人拍賣紀錄及傲人佳績後，國際拍賣龍頭之一的佳士得（Ch...

極地科考員都能帥穿！Canada Goose聯手韓國設計師打造地表最潮制服

繼與巴黎高端潮牌Y/Project合作後，加拿大羽絨衣品牌Canada Goose再出手，與近年在時尚圈掀起話題的韓裔設...

咖啡市場好康促銷推陳出新 劍湖山世界第二杯咖啡0元

11月全台灣夯咖啡，星巴克、統一超商等均推出咖啡促銷活動，劍湖山世界旗下劍湖山渡假大飯店及主題樂園也加入促銷戰，並響應2...

搶攻雙11！嬌蘭官網推獨家優惠 蜂王乳系列下殺51折

雙11購物狂潮即將展開，美妝品牌也搶雙11優惠，法國嬌蘭在官網推出「雙11蜂潮」購物狂歡節，推出明星商品買1送1，還有超...

美景自帶濾鏡！業者特搜「國內外五大色彩繽紛目的地」

全球線上訂房領導品牌Booking.com發現大多台灣旅客在選擇旅遊目的地時，會重視「富異國情調」（67%）以及「天氣穩...

絕對伏特加再推限量瓶 「Absolut Movement」即日上市

絕對伏特加（Absolut）宣布即日推出全新瓶身設計「Absolut Movement限量版」，藉此鼓勵懷抱不同觀點的人...

海瑞溫斯頓Harry Winston 澳門全新品牌專門店新開幕

景氣是否回溫？頂級精品的投資與擴張將是指標風向。有「鑽石之王」、「明星的珠寶商」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winst...

童瑶「鎖骨時尚」高雅穿搭 三十而已的性感好迷人

35歲的童瑶在陸劇「三十而已」完結篇後，人氣仍然扶搖直上，35歲的清新優雅，讓她游刃有餘的詮釋各式晚裝，也呈現出劇中女強...

雙11購物環保署也參戰 買環保商品天天8折優惠

雙11購物節，環保集點在年度11月購物節的同時，也為關心環保的民眾推出選購環保產品的最強優惠。民眾前往與環保集點合作的愛...

草莓季IG先PO！台南「南泉」浮誇系草莓布丁冰 今年多了濃郁奶蓋更邪惡

你今年第一碗草莓冰吃了嗎？在這個舒服有點微涼的季節，許多人會到台南散步旅行，位於台南安平區運河附近的人氣「南泉冰菓室」，...

身分證有「四個1」 雙11新東陽國道服務區香腸免費吃　

「雙11」已經成為每年年末購物大節之一，總是為民眾著想並致力於提供更優質服務的新東陽，為讓用路人在雙11當天可以增添旅遊...

熱門新聞

GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

工作幾天才買得起最新iPhone？超真實各縣市薪水比較

閃電颱風估明發海警不排除陸警 後天最靠近台灣

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

閃電颱風發海警！路徑續偏北不排除陸警 兩地防豪雨

閃電海警今發布 明最靠近台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。