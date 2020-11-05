草莓季IG先PO！台南「南泉」浮誇系草莓布丁冰 今年多了濃郁奶蓋更邪惡

你今年第一碗草莓冰吃了嗎？在這個舒服有點微涼的季節，許多人會到台南散步旅行，位於台南安平區運河附近的人氣「南泉冰菓室」，草莓季除了推出招牌的浮誇系「草莓布丁冰」，還有添加起士奶蓋的「草莓奶蓋布丁冰」，紅通通堆高高滿滿的模樣，正是草莓控最期待的浮誇系冰品，加上奶蓋邪惡爆表，草莓季IG打卡必拍。

「南泉冰菓室」草莓季草莓冰今年多了奶蓋選擇。圖／南泉冰菓室 提供 古早味大布丁搭冰品總讓人垂涎三尺。圖／南泉冰菓室 提供

店家表示，「南泉」使用的草莓，是來自苗栗大湖小農契作，日前已經開始採收，鮮採微酸風味的大湖草莓顆顆鮮嫩，搭配香軟又Q滑的古早味大布丁，今年還多了芝士奶蓋，淋醬上去讓人難以抗拒，入口可同時品嘗酸甜又帶著濃郁的多重口感，融化少女心。「南泉」還有提供「草莓牛奶冰」、與口感豐富的「草莓湯圓冰」，都很受到吃貨歡迎。

「南泉冰菓室」草莓冰。圖／南泉冰菓室 提供 招牌草莓布丁冰。圖／南泉冰菓室 提供 草莓奶蓋布丁冰。圖／南泉冰菓室 提供 草莓湯圓冰口感層次豐富。圖／南泉冰菓室 提供

因契作草莓每日提供數量有限，季節冰品都是當日限量售完為止。人潮多的時候需要排隊等候一下。「南泉冰菓室」詳細資訊與公休日可上粉絲團查詢。

哪裡吃

南泉冰菓室

地址：台南市安平區安平路270號

草莓奶蓋布丁冰 200

草莓布丁冰 190

草莓牛奶冰 180

草莓湯圓冰 120

售價僅供參考以店家現場實際公告為準