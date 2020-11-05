快訊

超過歐巴馬！拜登得票數破7000萬 刷新美國歷史新紀錄

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

草莓季IG先PO！台南「南泉」浮誇系草莓布丁冰 今年多了濃郁奶蓋更邪惡

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
邪惡爆表的草莓奶蓋布丁冰，IG打卡必拍。圖／南泉冰菓室 提供
邪惡爆表的草莓奶蓋布丁冰，IG打卡必拍。圖／南泉冰菓室 提供

你今年第一碗草莓冰吃了嗎？在這個舒服有點微涼的季節，許多人會到台南散步旅行，位於台南安平區運河附近的人氣「南泉冰菓室」，草莓季除了推出招牌的浮誇系「草莓布丁冰」，還有添加起士奶蓋的「草莓奶蓋布丁冰」，紅通通堆高高滿滿的模樣，正是草莓控最期待的浮誇系冰品，加上奶蓋邪惡爆表，草莓季IG打卡必拍。

「南泉冰菓室」草莓季草莓冰今年多了奶蓋選擇。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」草莓季草莓冰今年多了奶蓋選擇。圖／南泉冰菓室 提供
古早味大布丁搭冰品總讓人垂涎三尺。圖／南泉冰菓室 提供
古早味大布丁搭冰品總讓人垂涎三尺。圖／南泉冰菓室 提供

店家表示，「南泉」使用的草莓，是來自苗栗大湖小農契作，日前已經開始採收，鮮採微酸風味的大湖草莓顆顆鮮嫩，搭配香軟又Q滑的古早味大布丁，今年還多了芝士奶蓋，淋醬上去讓人難以抗拒，入口可同時品嘗酸甜又帶著濃郁的多重口感，融化少女心。「南泉」還有提供「草莓牛奶冰」、與口感豐富的「草莓湯圓冰」，都很受到吃貨歡迎。

「南泉冰菓室」草莓冰。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」草莓冰。圖／南泉冰菓室 提供
招牌草莓布丁冰。圖／南泉冰菓室 提供
招牌草莓布丁冰。圖／南泉冰菓室 提供
草莓奶蓋布丁冰。圖／南泉冰菓室 提供
草莓奶蓋布丁冰。圖／南泉冰菓室 提供
草莓湯圓冰口感層次豐富。圖／南泉冰菓室 提供
草莓湯圓冰口感層次豐富。圖／南泉冰菓室 提供

因契作草莓每日提供數量有限，季節冰品都是當日限量售完為止。人潮多的時候需要排隊等候一下。「南泉冰菓室」詳細資訊與公休日可上粉絲團查詢。

哪裡吃

南泉冰菓室

地址：台南市安平區安平路270號

草莓奶蓋布丁冰 200

草莓布丁冰 190

草莓牛奶冰 180

草莓湯圓冰 120

售價僅供參考以店家現場實際公告為準

冰品

延伸閱讀

連3天買一送一！COLD STONE推耶誕冰品「榛果冰淇淋」，還有超應景「耶誕紅脆餅」

巴掌大「爆漿芝士蒜包」太欠吃！宜蘭盛和號獨家限定，生吐司、甜點系手搖全都有

宜蘭大湖風景區荒廢多年 縣府整建「還湖於民」

彷彿草莓吃到飽！清水堂「巨無霸草莓鍋」強勢回歸，夢幻草莓冰太銷魂

相關新聞

雙11購物環保署也參戰 買環保商品天天8折優惠

雙11購物節，環保集點在年度11月購物節的同時，也為關心環保的民眾推出選購環保產品的最強優惠。民眾前往與環保集點合作的愛...

草莓季IG先PO！台南「南泉」浮誇系草莓布丁冰 今年多了濃郁奶蓋更邪惡

你今年第一碗草莓冰吃了嗎？在這個舒服有點微涼的季節，許多人會到台南散步旅行，位於台南安平區運河附近的人氣「南泉冰菓室」，...

身分證有「四個1」 雙11新東陽國道服務區香腸免費吃　

「雙11」已經成為每年年末購物大節之一，總是為民眾著想並致力於提供更優質服務的新東陽，為讓用路人在雙11當天可以增添旅遊...

全家備戰雙11 三大平台夯品下殺2.5折起

電商年度盛事雙11大戰即將開打，全家（5903）搶攻線上購物商機，今年首度集結社群Line團購「全+1行動購」、會員AP...

史上最划算！亞立詩歡慶15週年 鑽戒婚戒優惠價再85折

創立於2005年的台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE），以優質美鑽和歷久彌新的設計婚戒深受年輕新人喜愛，除了官網，更在港台開...

一件被子二種溫度 兩人一被子不再是難事

研究顯示，男性的睡眠理想溫度比女性低2度，伴侶對冷熱的感受不同，卻因蓋同一條被子彼此遷就，勉強自己處於不適合的睡眠溫度下...

白日夢就是拿來做到的！4位潛力新星ØZI、曾敬驊、游宇潼、李沐談夢想

四位來自不同背景的九○後潛力新星ØZI、曾敬驊、游宇潼、李沐，用他們世代特有的語氣，訴說關於夢想的故事。夢想，才正啟航。

凡事都該抱以尊重態度！奧斯卡影后 Marion Cotillard的法式哲學

新任Chanel N°5香水代言人——Marion Cotillard穿上優雅套裝，與BAZAAR分享著她是如何在兼顧演員身分的同時，勇於為社會議題發聲，並將想法化作實際行動，帶著更誠實、友善及謙虛的心，重新看待自我及深受疫情影響的世界。

酷戴S.T. Dupont 蔡凡熙期待一場邂逅

來自法國巴黎的男仕精品品牌都彭（S.T. Dupont），自1872年創立以來，向來以精湛的工藝打造的奢華精品聞名全球。...

身價不輸裸女菊花 常玉「八尾金魚」隱喻婚姻估價6億

華人藝術家常玉是當今拍賣市場的當紅炸子雞，其裸女畫、瓶花畫動輒拍出數億天價，身價不輸印象派大師。佳士得今天公布香港秋拍內...

滿滿蜜芋圓、Q軟粉粿！康青龍「紅豆鮮奶茶」限定登場

時令步入立冬，手搖杯品牌也推出季節限定飲品搶市！康青龍推出全新「茶蘊相思」系列，採用醇厚鮮奶茶，搭配高人氣蜜製芋圓、香軟...

限時3天！7-11推「開心花．隨時取」活動　OPEN POINT會員指定商品8折

百貨周年慶、網購雙11大檔就是要買到心花開，統一集團擴大整合統一企業、7-ELEVEN、美妝、百貨、保健、運動、餐飲、生...

熱門新聞

GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

閃電颱風估明發海警不排除陸警 後天最靠近台灣

限量3萬盒！萊爾富再推外耳繩「丹寧牛仔隕石黑醫療口罩」　開賣時間快筆記

工作幾天才買得起最新iPhone？超真實各縣市薪水比較

閃電颱風發海警！路徑續偏北不排除陸警 兩地防豪雨

閃電海警今發布 明最靠近台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。