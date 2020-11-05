草莓季IG先PO！台南「南泉」浮誇系草莓布丁冰 今年多了濃郁奶蓋更邪惡
你今年第一碗草莓冰吃了嗎？在這個舒服有點微涼的季節，許多人會到台南散步旅行，位於台南安平區運河附近的人氣「南泉冰菓室」，草莓季除了推出招牌的浮誇系「草莓布丁冰」，還有添加起士奶蓋的「草莓奶蓋布丁冰」，紅通通堆高高滿滿的模樣，正是草莓控最期待的浮誇系冰品，加上奶蓋邪惡爆表，草莓季IG打卡必拍。
店家表示，「南泉」使用的草莓，是來自苗栗大湖小農契作，日前已經開始採收，鮮採微酸風味的大湖草莓顆顆鮮嫩，搭配香軟又Q滑的古早味大布丁，今年還多了芝士奶蓋，淋醬上去讓人難以抗拒，入口可同時品嘗酸甜又帶著濃郁的多重口感，融化少女心。「南泉」還有提供「草莓牛奶冰」、與口感豐富的「草莓湯圓冰」，都很受到吃貨歡迎。
因契作草莓每日提供數量有限，季節冰品都是當日限量售完為止。人潮多的時候需要排隊等候一下。「南泉冰菓室」詳細資訊與公休日可上粉絲團查詢。
哪裡吃
南泉冰菓室
地址：台南市安平區安平路270號
草莓奶蓋布丁冰 200
草莓布丁冰 190
草莓牛奶冰 180
草莓湯圓冰 120
售價僅供參考以店家現場實際公告為準
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言