南港瓶蓋工廠 「自造舞台試驗所」新潮創意節目接力登台

南港又多了一個假日好去處！歷時多年規畫整建，南港瓶蓋工廠台北製造所即將於12月5日正式開幕，聯合數位文創利用瓶蓋工廠獨特的場域空間，打造專屬於展演藝術工作者的舞台空間—「自造舞台試驗所」，首波主打台灣原創音樂劇作品：獨角音樂劇《忘川》、創作選粹音樂會《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》，11月5日中午12點於udn售票網正式開賣！

「自造舞台試驗所」是一個讓創作者與觀眾近距離接觸的實驗展演場域，12月24日起，在南港瓶蓋工廠台北製造所M棟，匯聚台灣創作者的能量在此試研、試演、試驗，陸續為觀眾帶來充滿驚奇、創意的表演節目，為最具彈性、能接納多元類型的演出場域！首周推出節目，便是由曾推出《分手快樂》，創造亮眼票房成績、圈粉實力堅強的「製作循環工作室」所帶來兩個熱門節目—獨角音樂劇《忘川》及創作選粹音樂會《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》。

獨角音樂劇《忘川》，由赭月製作出品、紐約大學教育劇場碩士桂尚琳自編自導自演，描述跨越前世今生愛情選擇題。2019年首演，就達成四場完銷好成績，為答謝粉絲朋友的熱烈支持，這次要在「自造舞台試驗所」再次登場演出完美的獨角戲。

「忘川」演出劇照。圖／聯合數位文創提供、攝影／李瑋琦

用獨特的視角細膩觀察，創作出許多描寫人與人感情的作品且曲風多元的W Production音樂總監王絲涵，繼年初發表了口碑爆棚的《分手快樂》後，12月將為觀眾帶來創作選粹音樂會《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》，透過絲涵歷年的動聽創作及實力派音樂劇演員歌聲，帶領觀眾一起進入故事裡、體驗各種不同的人生風景。

南港瓶蓋工廠台北製造所即將變身創客基地，為表演者創造一個展現熱情的共享舞台，帶來一個月的多元演出體驗。11月5日起udn售票網正式開賣首周的兩檔節目《忘川》、《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》，單一節目全票$850元，雙節目套票優惠$1,300元，這個冬天，歡迎到南港享受精彩絕倫的「自造舞台試驗所」初體驗！

由瓶蓋工廠台北製造所、聯合數位文創主辦、集思會展事業群協辦的《自造舞台試驗所》，將於12月24日起至2021年1月17日，在瓶蓋工廠台北製造所M棟演出（台北市南港區南港路二段13號）。11/5中午起購票請上udn售票網《忘川》( 購票連結 )；《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》( 購票連結 )，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），各表演座位有限，請把握機會購票，不要錯過。





《自造舞台試驗所》首發節目【忘川】精彩看點

★2019年首演，備受矚目新生代獨角音樂劇

★旅美創作才女桂尚琳女力爆棚自編自導自演之作，更新風貌再度登台

★致敬李維菁〈曼珠沙華〉，帶領觀眾同遊地獄，揭開孟婆湯與陰曹地府神秘面紗





《自造舞台試驗所》首發節目【過了五年我仍在我的腦內喧嘩】精彩看點

★《分手快樂》原創音樂劇音樂總監暨作曲精選創作精選 x 最新創作世界首唱

★現場樂團再現經典原創劇作曲目

★用百變、多元風格的音樂訴說一段段故事





《自造舞台試驗所》

演出期間｜2020.12.24 - 2021.01.17（每周演出不同節目，敬請期待）

演出地點｜瓶蓋工廠台北製造所M棟（台北市南港區南港路二段13號）

粉絲專頁｜ udn x 瘋表演

官方網站｜ 《自造舞台試驗所》官方網站

售票資訊｜ udn售票網

《忘川》( 購票連結 )

《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》( 購票連結 )

主辦單位｜瓶蓋工廠台北製造所、udnFunLife 聯合數位文創

協辦單位｜集思會展事業群

大宗購票｜(02)7721-6955 #1（週一至週五9:00~18:00）

客服專線｜(02)7721-6958 #2 （每日9:00~18:00）

場次票價｜

【忘川】(11/05啟售)

場次：2020/12/24(四) 19:30、12/25(五) 19:30、12/26(六) 14:30

全票NT$850元 (不劃位，自由入座)

製作循環合作夥伴、學生票9折優惠

《忘川》 X 《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》套票：1,300元(數量有限，售完為止)

【過了五年我仍在我的腦內喧嘩】(11/05啟售)

場次：2020/12/26(六) 19:30、12/27(日) 14:30、19:30

全票NT$850 (不劃位，自由入座)

製作循環合作夥伴、學生票9折優惠

《忘川》 X 《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》套票：1,300元(數量有限，售完為止)