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史上最划算！亞立詩歡慶15週年 鑽戒婚戒優惠價再85折
創立於2005年的台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE），以優質美鑽和歷久彌新的設計婚戒深受年輕新人喜愛，除了官網，更在港台開設共7間門市。為歡慶品牌創立滿15週年，特別推出成家優惠，自11月1日起至12月7日止，全台門市鑽戒、對戒85折起，同時亞立詩更精選15年來最熱銷的15款經典款式做專案優惠，從經典單鑽到華麗排鑽，讓每對戀人都能在「愛你愛你」的2020年末輕鬆成家。
15年經典優惠專案，以經典款式屆台搭配GIA 0.30克拉鑽石，29,900元起；一克拉GIA頂級美鑽，優惠價21萬5,200元起。除了經典求婚鑽戒，還有以預算3萬元為設定的對戒優惠組，包括經典的簡約曲線及熱門明星款的雙色風格，除了紀念彼此人生中最重要的時刻，更能為日常穿搭增添趣味。除了優惠方案，還有加碼預約和滿額好禮，為新娘婚紗配搭珠寶：即日起凡預約鑑賞客人於門市拍照及打卡，即贈「ALUXE單顆珍珠項鍊」乙條，消費滿10萬贈鑽石項鍊乙條，購買三件套組贈粉寶戒指或粉寶項鍊乙條（二選一）。
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