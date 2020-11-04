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滿滿蜜芋圓、Q軟粉粿！康青龍「紅豆鮮奶茶」限定登場
時令步入立冬，手搖杯品牌也推出季節限定飲品搶市！康青龍推出全新「茶蘊相思」系列，採用醇厚鮮奶茶，搭配高人氣蜜製芋圓、香軟紅豆和Q彈粉粿，醇香滋味與多層次口感令人超滿足，即日起全台門市開賣。
康青龍全新「茶蘊相思」系列以鮮奶茶為基底，首推「紅豆芋圓鮮奶茶」，業者特別挑選年熱銷40萬杯茉莉奶綠芋圓中的人氣小芋圓，特製小芋圓採用在地大甲芋頭、台中沙鹿地瓜新鮮製作，先蒸至鬆軟，再製作成一顆顆飽滿芋圓，同時，透過門市當日現煮後，再以蜂蜜蜜製入味。此外，搭配的嚴選紅豆，則是慢燉熬煮後保留些許顆粒增加口感，打造出特有細緻口感。
另外不能錯過的還有「紅豆粉粿鮮奶茶」，復刻台灣古早味的Q軟粉粿，再加入蜜紅豆、鮮奶茶，不只顏色對比超吸睛，口感也不單調！若不喜歡太多配料的人，也可選擇「紅豆鮮奶茶」， 簡單襯托出溫潤香濃的滋味，感受到滿滿療癒的幸福感。至於售價部分，三款新品皆為中杯60元、大杯75元。
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