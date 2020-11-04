滿滿蜜芋圓、Q軟粉粿！康青龍「紅豆鮮奶茶」限定登場

時令步入立冬，手搖杯品牌也推出季節限定飲品搶市！康青龍推出全新「茶蘊相思」系列，採用醇厚鮮奶茶，搭配高人氣蜜製芋圓、香軟紅豆和Q彈粉粿，醇香滋味與多層次口感令人超滿足，即日起全台門市開賣。

康青龍全新「茶蘊相思」系列以鮮奶茶為基底，首推「紅豆芋圓鮮奶茶」，業者特別挑選年熱銷40萬杯茉莉奶綠芋圓中的人氣小芋圓，特製小芋圓採用在地大甲芋頭、台中沙鹿地瓜新鮮製作，先蒸至鬆軟，再製作成一顆顆飽滿芋圓，同時，透過門市當日現煮後，再以蜂蜜蜜製入味。此外，搭配的嚴選紅豆，則是慢燉熬煮後保留些許顆粒增加口感，打造出特有細緻口感。