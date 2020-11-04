限時3天！7-11推「開心花．隨時取」活動 OPEN POINT會員指定商品8折
百貨周年慶、網購雙11大檔就是要買到心花開，統一集團擴大整合統一企業、7-ELEVEN、美妝、百貨、保健、運動、餐飲、生活服務等共15大品牌，結合OPEN POINT會員生態圈推出「開心花．隨時取」主題活動，11月6日至11月8日限時3天祭出多項優惠，活動期間OPEN POINT會員於7-ELEVEN門市購買全店指定商品可享8折、非OPEN POINT會員的消費者也可享9折。
「開心花．隨時取」活動結合統一企業、7-ELEVEN門市、OPEN POINT行動隨時取、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳等展開跨平台虛實整合，同時攜手星巴克、21世紀、聖娜多堡等品牌共同參與，線上線下將有近7,000個通路共襄盛舉。
限時3天活動期間OPEN POINT會員跨通路消費點數加倍送，於康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳等13個通路單筆消費滿500元以上，跨2個通路加贈OPEN POINT點數50點、跨3個通路加贈100點、跨4個通路加贈200點、跨5個通路以上加贈500點。
11月6日至11月8日OPEN POINT行動隨時取集結統一企業旗下飲料、麵包、泡麵、冰品、7-ELEVEN鮮食等指定品項7件可享優惠價，另有CITY現調飲品系列多組數711元等超過200項商品優惠，包括CITY特大杯熱美式咖啡17杯特價711元、限量10萬組；特大杯熱拿鐵15杯特價711元、限量10萬組；大杯熱美式咖啡22杯特價711元、限量20萬組；大杯熱拿鐵18杯特價711元、限量15萬組；熱黑糖珍珠撞奶17杯特價711元、限量3萬組；熱四季春青茶30杯特價711元、限量3萬組。
康是美推出指定商品消費滿711元可現折110元，使用OPEN錢包或icash PAY消費滿2,000元再送100點OPEN POINT，每位會員每日最高限回饋一次。
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