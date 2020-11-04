聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港首次拍賣中國音樂藝術 12月邦瀚斯登場
國際拍賣行邦瀚斯（BONHAMS）將於12月1日舉行香港首場以音樂為題之中國藝術品拍賣「八音克諧：中國音樂藝術片羽錄」，拍賣品項目數千年來各式音樂相關的樂器及器物精品，包括各式傳統樂器如上古甬鐘、古琴、鼓、以至戲曲崑笛；以及一系列以音樂為靈感、或以樂入題之其他藝術精品，如玉器、瓷器、漆器、書畫詩詞、琺瑯等，囊括從青銅時期至當代的不同型態藝術品。
此次拍賣焦點拍品為一件明代嵌黄花梨紫檀「太古元音」仲尼式百衲琴，為博物館級的典藏。琴在所有中國傳統樂器中一直居於八音之首，又稱古琴，於2003年被聯合國教科文組織宣佈為人類口頭和非物質遺產的代表之一。此琴仲尼式，白石十三徽，紫檀岳山及冠角，以各色木料切成六角形薄片貼飾表面，可辨者有黃花梨、紫檀及黃楊木，這種工藝技法被稱為「百衲」。唐代文獻最早記錄百納琴，乃選取精良的桐木整體拼合而成。目前中國公立博物館現存兩件百衲琴與「太古元音」琴年代和工藝相近，一為北京故宮博物院藏明代「峨嵋松」琴，另一為四川博物院藏明代「引鳳」琴。
樂器類型拍品中備受矚目的還有一件西周早期青銅雲紋甬鐘，鐘身飾以花紋顯示側鼓的敲打位置，應屬同類雙調鐘中已知最古老之其中一例。另外還有唐代少見的魯山窯系黑釉藍斑拍鼓、仍可完整發音演奏的明嘉靖崑笛、以及宋代的耀州窯青瓷人面塤。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言