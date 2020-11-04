香港首次拍賣中國音樂藝術 12月邦瀚斯登場

國際拍賣行邦瀚斯（BONHAMS）將於12月1日舉行香港首場以音樂為題之中國藝術品拍賣「八音克諧：中國音樂藝術片羽錄」，拍賣品項目數千年來各式音樂相關的樂器及器物精品，包括各式傳統樂器如上古甬鐘、古琴、鼓、以至戲曲崑笛；以及一系列以音樂為靈感、或以樂入題之其他藝術精品，如玉器、瓷器、漆器、書畫詩詞、琺瑯等，囊括從青銅時期至當代的不同型態藝術品。

此次拍賣焦點拍品為一件明代嵌黄花梨紫檀「太古元音」仲尼式百衲琴，為博物館級的典藏。琴在所有中國傳統樂器中一直居於八音之首，又稱古琴，於2003年被聯合國教科文組織宣佈為人類口頭和非物質遺產的代表之一。此琴仲尼式，白石十三徽，紫檀岳山及冠角，以各色木料切成六角形薄片貼飾表面，可辨者有黃花梨、紫檀及黃楊木，這種工藝技法被稱為「百衲」。唐代文獻最早記錄百納琴，乃選取精良的桐木整體拼合而成。目前中國公立博物館現存兩件百衲琴與「太古元音」琴年代和工藝相近，一為北京故宮博物院藏明代「峨嵋松」琴，另一為四川博物院藏明代「引鳳」琴。