GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

一直以來都難重振當年風采、謠傳銷售不佳的GIVENCHY（紀梵希），傳出全台唯一位於微風信義專門店，於今晚11月4日熄燈，是最後一日營業；目前該店為台灣唯一、品牌直營專賣店。

GIVENCHY近年來最風光的一場盛事，莫過於首任女性創意總監Clare Waight Keller在2017年接任品牌之後，於2018年為梅根馬可（Meghan Markle）設計婚紗，簡約隆重成為全球關注焦點，而她也在今年4月掰了GIVENCHY，轉由Matthew M. Williams接手，甫於10月初發表2021春夏系列。