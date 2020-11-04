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GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈
一直以來都難重振當年風采、謠傳銷售不佳的GIVENCHY（紀梵希），傳出全台唯一位於微風信義專門店，於今晚11月4日熄燈，是最後一日營業；目前該店為台灣唯一、品牌直營專賣店。
GIVENCHY近年來最風光的一場盛事，莫過於首任女性創意總監Clare Waight Keller在2017年接任品牌之後，於2018年為梅根馬可（Meghan Markle）設計婚紗，簡約隆重成為全球關注焦點，而她也在今年4月掰了GIVENCHY，轉由Matthew M. Williams接手，甫於10月初發表2021春夏系列。
2013年告別台灣市場，2015年11月在微風信義開幕的GIVENCHY專門店，空間以黑白色調的嶄新空間承襲巴黎28 Faubourg Saint-Honore概念店，並向品牌高級訂製服的black box傳統致敬，共約70坪，販售男女裝、包包、鞋履、配件等商品，而今傳出熄燈，有一說是因新任創意總監上任，策略需重新調整、暫時關閉店面；微風信義無回應，負責媒體事務的公關公司目前關機中。
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