王陽明帥穿adidas台北馬限定鞋 喊話等粉絲來堵人

為了下月即將登場的台北馬拉松，運動品牌adidas除了推出12條風格慢跑路線，還打造了兩款限定鞋。並邀請王陽明（Sunny）和雷理莎來詮釋，並在活動上領跑，除了展示鞋款的性能，更替馬拉松來暖身。

過去運動時總會和太太蔡詩芸一同進行，不過現在有了女兒之後，兩人較少一同從事，但放閃頻率仍不減，在社群平台上的形象依舊是甜蜜如昔。看起來事業與婚姻皆得意，不過，王陽明則自招最近的成就感是女兒「討抱」的時候，並說「這是最喜歡的事情」。關於慢跑，王陽明受訪時表示，自己並不是屬於長跑型的，而是每一次都以3到5公里為限，一周至少跑2到3次。而且有時候慢跑時，還會在instagram放上「限時動態」，問說不怕遇到粉絲圍堵嗎？王陽明笑稱「不會啊，最怕沒人來堵吧！」。有「路跑女神」之稱的雷理莎，則對慢跑充滿熱情，也報名了此次的台北馬拉松半程賽事，更發下豪語說「希望能77分鐘完賽」。

王陽明（右）和雷理莎（左）詮釋adidas替台北馬拉松打造的限定跑鞋。圖／adidas提供

adidas為路跑活動打造了Supernova、Boston 9兩款限定鞋，皆以台北的捷運路線為設計靈感，並融入台北馬拉松路線上，會經過的各個指標性景點，像是台北車站、總統府、西門紅樓及101大樓等。以剪影印刷的方式結合鞋側招牌的三條線Logo、鞋後跟更有著「TAIPEI MARATHON」及「TAIPEI」字樣，賦予更多與在地連結的元素。值得一提的是Boston 9鞋，採用了BOOST與LIGFTSTRIKE雙中底科技，成就出僅198公克的超輕量。無縫式的網布鞋面，搭配透氣再生布料，強化穿著舒適性，並搭載Continental輪胎大底，讓路跑體驗再升級。

adidas adizero Boston 9 TPE跑鞋3,980元。圖／adidas提供