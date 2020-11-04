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改版「梯型」保齡球包 復古融合運動風更時尚！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Suzy皮革包細節處採用色澤鮮明的滾邊，讓輪廓更顯突出。圖／agnè s b.提供
Suzy皮革包細節處採用色澤鮮明的滾邊，讓輪廓更顯突出。圖／agnè s b.提供

許多人嘗試復古風穿搭會擔心搭不好很容易顯老氣，這時候融入運動元素的單品絕對是不會錯的選擇！

今年秋冬agnè s b. VOYAGE推出的新包款中有個名為Suzy系列的皮革包，是從保齡球包延伸而來的設計靈感，強調滾邊細節突出輪廓，配上復古色澤，但手提包的外型改以梯型呈現，比起傳統的保齡球包橫向設計所著重的率性動感，更增添一股優雅韻味，另外也推出了較為小巧的相機包。Suzy系列手提包共有大、中兩種尺寸，酒紅、黑色與芥末黃很符合秋冬的穿搭配色。

如果喜歡金屬元素的人，agnè s b. VOYAGE也打造了Jeanette皮革包，同樣也是採取幾何式輪廓設計，結合方形金屬提把，更顯俐落。可手提與肩背兩用，包身輕巧，尺寸則有大、中兩種。顏色方面有酒紅、米色、黑色可選擇。

Jeanette皮革包融合優雅與可愛氣質。圖／agnè s b.提供
Jeanette皮革包融合優雅與可愛氣質。圖／agnè s b.提供
Suzy皮革包，14,580元(大)。圖／agnè s b.提供
Suzy皮革包，14,580元(大)。圖／agnè s b.提供
今年秋冬agnè s b. VOYAGE推出的新包款Suzy系列，是從保齡球包延伸而來的設計靈感。圖／agnè s b.提供
今年秋冬agnè s b. VOYAGE推出的新包款Suzy系列，是從保齡球包延伸而來的設計靈感。圖／agnè s b.提供
Suzy皮革包，11,580元(中)。圖／agnè s b.提供
Suzy皮革包，11,580元(中)。圖／agnè s b.提供
輕巧的Jeanette皮革包也適合作為派對包款。圖／agnè s b.提供
輕巧的Jeanette皮革包也適合作為派對包款。圖／agnè s b.提供
Suzy皮革包細節處採用色澤鮮明的滾邊，讓輪廓更顯突出。圖／agnè s b.提供
Suzy皮革包細節處採用色澤鮮明的滾邊，讓輪廓更顯突出。圖／agnè s b.提供
酒紅色Suzy相機包，9,580元。圖／agnè s b.提供
酒紅色Suzy相機包，9,580元。圖／agnè s b.提供
酒紅色Jeanette皮革包，10,580元(中)。圖／agnè s b.提供
酒紅色Jeanette皮革包，10,580元(中)。圖／agnè s b.提供
米色Jeanette皮革包，10,580元(中)。圖／agnè s b.提供
米色Jeanette皮革包，10,580元(中)。圖／agnè s b.提供
黑色Jeanette皮革包，10,580元(中)。圖／agnè s b.提供
黑色Jeanette皮革包，10,580元(中)。圖／agnè s b.提供
芥末黃Suzy相機包，9,580元。圖／agnè s b.提供
芥末黃Suzy相機包，9,580元。圖／agnè s b.提供

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