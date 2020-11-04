改版「梯型」保齡球包 復古融合運動風更時尚！

許多人嘗試復古風穿搭會擔心搭不好很容易顯老氣，這時候融入運動元素的單品絕對是不會錯的選擇！

今年秋冬agnè s b. VOYAGE推出的新包款中有個名為Suzy系列的皮革包，是從保齡球包延伸而來的設計靈感，強調滾邊細節突出輪廓，配上復古色澤，但手提包的外型改以梯型呈現，比起傳統的保齡球包橫向設計所著重的率性動感，更增添一股優雅韻味，另外也推出了較為小巧的相機包。Suzy系列手提包共有大、中兩種尺寸，酒紅、黑色與芥末黃很符合秋冬的穿搭配色。