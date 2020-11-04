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換季肌膚敏感狂脫屑？凡士林推美國製造低敏修護乳液
近期天氣又下雨、氣溫也降低，讓許多敏感肌膚的人，開始出現換季徵狀，包括癢、脫屑等，包括網紅宅女小紅就透露，自己的大兒子是肌膚敏感，近期常在夜裡把腿抓花，也不知道該如何處理，當紅人妻曾之喬也開始換季保養，特別重視保濕。
宅女小紅與曾之喬都使用了凡士林新推出的低敏修護系列，宅女小紅使用後表示，保濕修護力強，能舒緩乾癢，而且自己與兒子都可以同時使用；曾之喬則稱讚專業低敏修護乳液，配方無香味，且保濕力很夠，但卻不黏膩，是她近期換季必用。
凡士林專業低敏修護系列，均在美國製造，適合敏感肌膚使用，全系列包括專業低敏修護乳液、專業高效燕麥修復霜和專業低敏修護霜，打造出肌膚屏障修護科技，能結合修護微因子及甘油等保濕成分，舒緩肌膚不是，且能長時間保濕。專業低敏修護霜另外添加維他命E，適合特別乾燥的部位；高效燕麥修復霜添加高濃度燕麥膠，舒緩乾癢。
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