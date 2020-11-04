PChome 24h購物、中華電信攜手首戰雙11！雙方合推獨家多重優惠

雙11戰火愈演愈烈，PChome 24h購物宣布與中華電信結盟，共同打造O2O虛實整合的消費戰線，再添線下通路最強盟友！PChome 24h購物延伸消費場域至中華電信實體門市，雙方祭出申辦中華電信5G指定方案即贈萬元VR／AR好禮、PChome會員專屬行動優惠、MOD專屬PChome好康，於PChome線上購物刷中華電信聯名卡加碼再享最高21% Hami Point回饋。

中華電信網路門市在雙11購物節期間推出多項限定優惠方案，11月5日至11月15日於每日限定時段申辦5G月付1,399元以上指定方案，購機就送VR頭盔或AR智慧眼鏡；行動預付卡單筆儲值滿300元以上即贈100元通信費或計量型1.2GB儲值服務；11月11日更強打限量1,111組行動預付卡（計量3.2GB）只要111元；新申辦或升速HiNet光世代即送實用家電或Lumina限量周邊商品；新申辦MOD＋自選餐／包月即可獲得MOD看片金1,200元；Hami Video享11天免費試看電視館＋影劇館，訂閱續訂5折起。

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