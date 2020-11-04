PChome 24h購物、中華電信攜手首戰雙11！雙方合推獨家多重優惠
雙11戰火愈演愈烈，PChome 24h購物宣布與中華電信結盟，共同打造O2O虛實整合的消費戰線，再添線下通路最強盟友！PChome 24h購物延伸消費場域至中華電信實體門市，雙方祭出申辦中華電信5G指定方案即贈萬元VR／AR好禮、PChome會員專屬行動優惠、MOD專屬PChome好康，於PChome線上購物刷中華電信聯名卡加碼再享最高21% Hami Point回饋。
中華電信網路門市在雙11購物節期間推出多項限定優惠方案，11月5日至11月15日於每日限定時段申辦5G月付1,399元以上指定方案，購機就送VR頭盔或AR智慧眼鏡；行動預付卡單筆儲值滿300元以上即贈100元通信費或計量型1.2GB儲值服務；11月11日更強打限量1,111組行動預付卡（計量3.2GB）只要111元；新申辦或升速HiNet光世代即送實用家電或Lumina限量周邊商品；新申辦MOD＋自選餐／包月即可獲得MOD看片金1,200元；Hami Video享11天免費試看電視館＋影劇館，訂閱續訂5折起。
活動期間至中華電信網路門市或PChome線上購物刷中華電信聯名卡，可享最高21% Hami Point回饋；購買智慧眼鏡EPSON BT-30C搭配方案或單機送1,111點Hami Point。PChome限定會員於活動期間至中華電信直營門市申辦精采5G 1,399元以上指定購機方案，可獲得1,111 PChome P幣，限量1,111名；PChome則專為中華電信打造獨家優惠，MOD用戶於活動期間每日可選購超低價破盤商品1件、獲得獨家序號可再折111元，登錄滿7天加碼抽最高11,111 P幣購物金。
PChome 24h購物今年雙11推出全站500萬種商品下殺1.1折起，結盟500大品牌最高回饋28%，聯合36大銀行最高回饋27%，消費滿額再抽網家股票等值現金。除了首創情境式購物的線上11大會場之外，PChome 24h購物也持續將觸角延伸至實體通路，升級O2O購物體驗，像是即日起至11月15日在Global Mall新北中和1樓打造的實體快閃櫃位，獨家進駐品牌包括理膚寶水、TTM提提研、LANEIGE蘭芝、baan、HANARO OKCOOK、麻膳堂、桃城雞排、CeraVe適樂膚等，自10月22日至11月3日已帶動整體美妝館業績較去年同期成長近1倍。
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