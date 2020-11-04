設計師Daniel Wong x Disney米奇 「狂野夜想」聯名藝術展登場

以印花見長的設計師Daniel Wong與Disney合作，打造聯名合作「狂野夜想（Mickey In The Wild）」藝術展，全球唯一的11幅油畫已全數售罄，所有展件都於CLUB DESIGNER旗艦店展出。

Daniel Wong在迪士尼經典動畫電影「幻想曲（Fantasia）」逢80周年之際，與之推出聯名合作，不同以往的圖像授權方式，將印花融入經典的Disney IP之中，裝扮了全新的Mickey視覺造型，打造出「狂野夜想（Mickey In The Wild）」系列。在本次創作中，運用了時尚工法結合繪畫基底，例如11幅以油、壓克力顏料與金銀箔創作的油畫，都獨一無二，價格落在18萬到45萬之間，已全數由VIP預訂；另外10幅複合式媒材藝術拼貼掛畫，則分為兩系列，其中5幅作品表現出想像與現實的衝撞，另5幅則代表夢境，將刺繡、串珠、亮片、金線電繡等細節融入其中，展現層次感。