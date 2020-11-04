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設計師Daniel Wong x Disney米奇 「狂野夜想」聯名藝術展登場

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
設計師Daniel Wong與米奇銀箔油畫合影，畫作售價32萬元。圖／Daniel Wong提供
設計師Daniel Wong與米奇銀箔油畫合影，畫作售價32萬元。圖／Daniel Wong提供

以印花見長的設計師Daniel Wong與Disney合作，打造聯名合作「狂野夜想（Mickey In The Wild）」藝術展，全球唯一的11幅油畫已全數售罄，所有展件都於CLUB DESIGNER旗艦店展出。

Daniel Wong在迪士尼經典動畫電影「幻想曲（Fantasia）」逢80周年之際，與之推出聯名合作，不同以往的圖像授權方式，將印花融入經典的Disney IP之中，裝扮了全新的Mickey視覺造型，打造出「狂野夜想（Mickey In The Wild）」系列。在本次創作中，運用了時尚工法結合繪畫基底，例如11幅以油、壓克力顏料與金銀箔創作的油畫，都獨一無二，價格落在18萬到45萬之間，已全數由VIP預訂；另外10幅複合式媒材藝術拼貼掛畫，則分為兩系列，其中5幅作品表現出想像與現實的衝撞，另5幅則代表夢境，將刺繡、串珠、亮片、金線電繡等細節融入其中，展現層次感。

而獨特的3幅版畫創作，則是以Posing、Hi there、Kiss為主題，在簡潔的線條筆觸中，傳達迪士尼象徵的美感、歡樂與愛，透過作品讓人洋溢幸福感，並與台灣版畫工藝師黃樁元共同合作，3款版畫各限量100幅。首波登場的「狂野夜想」藝術展自即日起至12月6日止，在大安路CLUB DESIGNER的4樓Club Art空間展出。

複合式媒材拼布技法，加上奢華的金線電繡與金屬媒材刺繡。圖／Daniel Wong提供
複合式媒材拼布技法，加上奢華的金線電繡與金屬媒材刺繡。圖／Daniel Wong提供
米奇金箔油畫「快樂樂章（Happy Symphony）」，22萬元。圖／Daniel Wong提供
米奇金箔油畫「快樂樂章（Happy Symphony）」，22萬元。圖／Daniel Wong提供
三幅版畫Posing、Hi There、Kiss透過素描手繪再編製呈現，並與台灣版畫工藝師黃樁元共同合作，各限100幅、各售9,800元。圖／Daniel Wong提供
三幅版畫Posing、Hi There、Kiss透過素描手繪再編製呈現，並與台灣版畫工藝師黃樁元共同合作，各限100幅、各售9,800元。圖／Daniel Wong提供
米奇金箔油畫魔法師米奇（左）36萬元、複合媒材米奇藝術掛畫每幅8或10萬元。圖／Daniel Wong提供
米奇金箔油畫魔法師米奇（左）36萬元、複合媒材米奇藝術掛畫每幅8或10萬元。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong狂野夜想藝術展在大安路複合精品店CLUB DESIGNER登場。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong狂野夜想藝術展在大安路複合精品店CLUB DESIGNER登場。圖／Daniel Wong提供
CLUB DESIGNER大安旗艦店展出複合媒材米奇藝術掛畫。圖／Daniel Wong提供
CLUB DESIGNER大安旗艦店展出複合媒材米奇藝術掛畫。圖／Daniel Wong提供
米奇藝術掛畫「狂想（Marvelous Dream）」，8萬元。圖／Daniel Wong提供
米奇藝術掛畫「狂想（Marvelous Dream）」，8萬元。圖／Daniel Wong提供
運用Daniel Wong秋冬季元素，有海星貝殼等生物，再以珠繡堆疊出的米奇藝術星砂掛畫。圖／Daniel Wong提供
運用Daniel Wong秋冬季元素，有海星貝殼等生物，再以珠繡堆疊出的米奇藝術星砂掛畫。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong狂野夜想藝術展在大安路複合精品店CLUB DESIGNER登場。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong狂野夜想藝術展在大安路複合精品店CLUB DESIGNER登場。圖／Daniel Wong提供

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