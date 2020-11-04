地標添星 台北101引米其林星級團隊「捌伍添第」進駐

台灣地標台北101營運16年來高空餐廳首次出現變化，由米其林星級餐飲團隊「嘉林餐旅」打造全新品牌「捌伍添第」進駐，打造專屬台灣風格的中菜，規劃明年1月下旬開幕營運，而「捌伍添第」也宣告，將要挑戰摘下明年的米其林星星。

台北101高空餐廳原有頂鮮101、隨意鳥地方與欣葉食藝軒，但「欣葉食藝軒」在今年二月底租約到期熄燈後，就吸引多家餐飲品牌表達興趣，台北101大樓營運長劉家豪表示，捌伍添第的團隊企圖心強，希望在台灣地標做出台灣味，透過餐飲讓國際看到台灣的亮點，進駐後的業績，也有望較之前的欣葉增加至10~15%。

除了捌伍添第進駐外，同樣位於85樓的「隨意鳥地方」正在改裝，劉家豪指出，趁著85樓的兩家餐廳進行裝潢、改裝，也花費數千萬元將排煙管線進行換新，希望能讓消費者有更好的用餐體驗。

捌伍添第執行長林奕寬也說，嘉林餐旅是「叁和院」、「Taïrroir-態芮」、「不糾結」等品牌的創始團隊，其中「Taïrroir-態芮」連續三年獲米其林星級評等，除了斥資逾7000萬元打造捌伍添第外，此次還請到連續3年拿到米其林一星的「雅閣」餐廳主廚謝文擔任行政總主廚，展現摘星的企圖。

林奕寬指出，捌伍添第將以法式料理為概念，透過中態西貌的創新透過台灣在地食材，詮釋專屬台灣風格的新中菜，像是「添第烤鵝」、「神仙饞（濃湯佛跳牆）」及各式台灣溫體牛料理，等幾道嶄新料理，無論在呈現、風味與創新上，都將有別於過去饕客的體驗。

林奕寬也說，捌伍添第設計共有5~6個包廂，共200個座位，客單價為午餐2000元，晚餐則在3000元起跳，雖然疫情讓國際觀光客減少，但有信心在商務句參與追求美食老饕兩種客群支撐下，每年業績可上看2.5億元。