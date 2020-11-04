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歡慶主廚李信男到任週年 蘭餐廳推出年度精選套餐

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
淡菜、裸麥脆餅。圖／蘭餐廳Orchid by Nobu Lee提供。
淡菜、裸麥脆餅。圖／蘭餐廳Orchid by Nobu Lee提供。

最近到蘭餐廳（Orchid Restaurant by Nobu Lee）的熟客會發現，蘭餐廳的招牌悄悄冠上主廚李信男（Nobu Lee）的名字，更新為「蘭餐廳Orchid by Nobu Lee」。蘭餐廳負責人劉宗原表示：「李信男主廚到任滿一週年，他為蘭餐廳的菜色定了調，許多客人來到這裡，真的是為了吃他的菜而來的。現在讓餐廳冠上主廚名字，正是時候。」

連續三年獲得《台北米其林指南》餐盤推薦的蘭餐廳，自去年底由曾獲紐西蘭「Cuisine Good Food Awards」評鑑三頂高帽榮譽的李信男主廚接掌操刀以來，即以精湛純熟的深厚廚功，以及充滿溫度、細膩舒心的絕美佳餚，成功收服台北食饕極其挑剔的敏銳味蕾。

在李信男主廚到任期滿週年之際，蘭餐廳特別推出「耀閃週年‧經典重現」年度菜單，精選主廚過往四季菜單中最受客人青睞的好評佳餚，將其集結成套，讓舊雨回味經典，新知嚐鮮體驗。自即日起，午間9道式套餐每位1,880+10%元起、晚間12道式套餐2,880+10%元起。

菜單中除了李信男的招牌菜「威靈頓牛肉派」，以及令人回味再三的「章魚、蝦、山葵」、「飛魚清湯」、「烏魚子、甘薯、牛骨髓」與「淡菜、裸麥脆餅」之外，也加入李信男全新創作的主菜「紅鹿里肌羅西尼」及兩款甜點「柑橘、焦化奶油」、「胡蘿蔔、優格、枸杞」，讓賓客重溫經典時，也能盡享新意。

其中「紅鹿里肌羅西尼」，尤其令人驚艷。主廚將紐西蘭紅鹿里肌沾上一層薄薄的可可粉後，放入熱鍋中將表面快速香煎，使其成三分熟的完美熟度，配上肥腴軟嫩的鴨肝，並搭襯甜菜根醬汁、醃漬甜菜根葡萄乾及糖漬紫高麗脆片，豐腴滑潤、鮮美細嫩的秋冬野味，讓人彷若置身天堂。

「柑橘、焦化奶油」以檸檬、萊姆、柳橙、葡萄柚製成的果醬，做成香酥酸甜的柑橘派，讓柑橘香氣大爆發，搭襯焦化奶油冰淇淋及榛果泥，舒心甜美。

「胡蘿蔔、優格、枸杞」則是將自製的胡蘿蔔蛋糕浸泡在萊姆酒中，使蛋糕體吸滿酒液，並搭配胡蘿蔔雪糕，其上再淋上優格泡泡及枸杞粉，讓不討喜的胡蘿蔔搖身變成絕美甜品。

柑橘、焦化奶油。圖／蘭餐廳Orchid by Nobu Lee提供。
柑橘、焦化奶油。圖／蘭餐廳Orchid by Nobu Lee提供。
紅鹿里肌羅西尼。圖／蘭餐廳Orchid by Nobu Lee提供。
紅鹿里肌羅西尼。圖／蘭餐廳Orchid by Nobu Lee提供。
胡蘿蔔、優格、薑餅。圖／蘭餐廳Orchid by Nobu Lee提供。
胡蘿蔔、優格、薑餅。圖／蘭餐廳Orchid by Nobu Lee提供。
章魚、昆布、蝦。圖／蘭餐廳Orchid by Nobu Lee提供。
章魚、昆布、蝦。圖／蘭餐廳Orchid by Nobu Lee提供。

紐西蘭 甜點

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