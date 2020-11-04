歡慶主廚李信男到任週年 蘭餐廳推出年度精選套餐

最近到蘭餐廳（Orchid Restaurant by Nobu Lee）的熟客會發現，蘭餐廳的招牌悄悄冠上主廚李信男（Nobu Lee）的名字，更新為「蘭餐廳Orchid by Nobu Lee」。蘭餐廳負責人劉宗原表示：「李信男主廚到任滿一週年，他為蘭餐廳的菜色定了調，許多客人來到這裡，真的是為了吃他的菜而來的。現在讓餐廳冠上主廚名字，正是時候。」

連續三年獲得《台北米其林指南》餐盤推薦的蘭餐廳，自去年底由曾獲紐西蘭「Cuisine Good Food Awards」評鑑三頂高帽榮譽的李信男主廚接掌操刀以來，即以精湛純熟的深厚廚功，以及充滿溫度、細膩舒心的絕美佳餚，成功收服台北食饕極其挑剔的敏銳味蕾。

在李信男主廚到任期滿週年之際，蘭餐廳特別推出「耀閃週年‧經典重現」年度菜單，精選主廚過往四季菜單中最受客人青睞的好評佳餚，將其集結成套，讓舊雨回味經典，新知嚐鮮體驗。自即日起，午間9道式套餐每位1,880+10%元起、晚間12道式套餐2,880+10%元起。

菜單中除了李信男的招牌菜「威靈頓牛肉派」，以及令人回味再三的「章魚、蝦、山葵」、「飛魚清湯」、「烏魚子、甘薯、牛骨髓」與「淡菜、裸麥脆餅」之外，也加入李信男全新創作的主菜「紅鹿里肌羅西尼」及兩款甜點「柑橘、焦化奶油」、「胡蘿蔔、優格、枸杞」，讓賓客重溫經典時，也能盡享新意。

其中「紅鹿里肌羅西尼」，尤其令人驚艷。主廚將紐西蘭紅鹿里肌沾上一層薄薄的可可粉後，放入熱鍋中將表面快速香煎，使其成三分熟的完美熟度，配上肥腴軟嫩的鴨肝，並搭襯甜菜根醬汁、醃漬甜菜根葡萄乾及糖漬紫高麗脆片，豐腴滑潤、鮮美細嫩的秋冬野味，讓人彷若置身天堂。

「柑橘、焦化奶油」以檸檬、萊姆、柳橙、葡萄柚製成的果醬，做成香酥酸甜的柑橘派，讓柑橘香氣大爆發，搭襯焦化奶油冰淇淋及榛果泥，舒心甜美。