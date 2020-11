歡慶主廚李信男到任週年 蘭餐廳推出年度精選套餐

最近到蘭餐廳(Orchid Restaurant by Nobu Lee)的熟客會發現,蘭餐廳的招牌悄悄冠上主廚李信男(Nobu Lee)的名字,更新為「蘭餐廳Orchid by Nobu Lee」。蘭餐廳負責人劉宗原表示:「李信男主廚到任滿一週年,他為蘭餐廳的菜色定了調,許多客人來到這裡,真的是為了吃他的菜而來的。現在讓餐廳冠上主廚名字,正是時候。」

連續三年獲得《台北米其林指南》餐盤推薦的蘭餐廳,自去年底由曾獲紐西蘭「Cuisine Good Food Awards」評鑑三頂高帽榮譽的李信男主廚接掌操刀以來,即以精湛純熟的深厚廚功,以及充滿溫度、細膩舒心的絕美佳餚,成功收服台北食饕極其挑剔的敏銳味蕾。

在李信男主廚到任期滿週年之際,蘭餐廳特別推出「耀閃週年‧經典重現」年度菜單,精選主廚過往四季菜單中最受客人青睞的好評佳餚,將其集結成套,讓舊雨回味經典,新知嚐鮮體驗。自即日起,午間9道式套餐每位1,880+10%元起、晚間12道式套餐2,880+10%元起。

菜單中除了李信男的招牌菜「威靈頓牛肉派」,以及令人回味再三的「章魚、蝦、山葵」、「飛魚清湯」、「烏魚子、甘薯、牛骨髓」與「淡菜、裸麥脆餅」之外,也加入李信男全新創作的主菜「紅鹿里肌羅西尼」及兩款甜點「柑橘、焦化奶油」、「胡蘿蔔、優格、枸杞」,讓賓客重溫經典時,也能盡享新意。

其中「紅鹿里肌羅西尼」,尤其令人驚艷。主廚將紐西蘭紅鹿里肌沾上一層薄薄的可可粉後,放入熱鍋中將表面快速香煎,使其成三分熟的完美熟度,配上肥腴軟嫩的鴨肝,並搭襯甜菜根醬汁、醃漬甜菜根葡萄乾及糖漬紫高麗脆片,豐腴滑潤、鮮美細嫩的秋冬野味,讓人彷若置身天堂。

「柑橘、焦化奶油」以檸檬、萊姆、柳橙、葡萄柚製成的果醬,做成香酥酸甜的柑橘派,讓柑橘香氣大爆發,搭襯焦化奶油冰淇淋及榛果泥,舒心甜美。