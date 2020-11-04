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「蝦皮11.11最強購物節」超狂！首創與國光客運合作　3大指定路線雙11免費搭

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「蝦皮11.11最強購物節」11月11日當天限定iPhone 11＋Apple watch 6限時限量特價22,999元。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」11月11日當天限定iPhone 11＋Apple watch 6限時限量特價22,999元。圖／蝦皮購物提供

雙11大戰火熱開打，蝦皮購物今年再創最狂高峰，「蝦皮11.11最強購物節」攜手房地產龍頭立信機構，將於雙11當天推出千萬豪宅11元起競標，暖身開跑後已經吸引4百萬人關注，全站買氣增加近4成。蝦皮購物宣布「最強免運」再加碼，每人皆可領取10張4大超商0元免運券，於11月11日使用；更首創與國光客運合作，雙11當天搭乘3大指定客運路線全日免費，線上線下免運優惠齊發。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，與立信機構的合作成功開創全新房產行銷模式，優選板橋新月橋旁水岸帝寶「新月天地」限期祭出1元下單預約線下賞屋、買房可享5%獨家折扣，最高可折上百萬元，目前已有數百組預約看屋；活動期間購買「蝦選榜」商品就能獲得千萬豪宅競標資格，11月11日當天凌晨0點起11元起競標。

為了打造更具創意的消費體驗，「蝦皮11.11最強購物節」邀請胡瓜、小禎代言，即日起進站就能一次領取10張4大超商免運券，可於11月11日全天使用，消息釋出後流量隨即飆升，單周就創下破3百萬訪問。有感於用戶對免運的熱衷，蝦皮購物再宣布與國光客運跨界合作，11月11日當天搭乘「1800中崙／市府轉運站 - 基隆」、「1813台北－基隆」、「1818台北－中壢」等3大指定路線國光客運全日免費。

蝦皮購物雙11當天限定全站下殺1.1折起，11月11日凌晨0點、上午11點、晚上11點推出iPhone 12 128GB、iPhone 12 Pro 128GB限時限量特價11,111元，搭配限定當天使用的蝦皮商城87折券後萬元有找；凌晨0點AirPods Pro限時限量特價11元、凌晨1點MacBook Air系列限時限量特價11,111元。還有多檔限量整點特賣，包括上午8點Converse Chuck Taylor All Star'70高筒鞋特價111元、下午6點植村秀無色限粉霧保濕唇膏特價11元、晚上10點Roborock S6石頭掃地機器人二代特價11,111元等。

另外還有夜貓福利，11月11日凌晨0點至1點40分每20分鐘開撒限量蝦券，並祭出激殺熱門爆品組合，iPhone11 128GB＋Apple Watch 6限時限量特價22,999元，凌晨0點限量推出AVEDA純香洗髮精＋AVEDA mini梳子4.4折組合價1,585元。

今年雙11蝦皮購物「蝦皮泡泡王」、「蝦蝦果園」、「胡瓜豪禮包」等5款遊戲累積遊玩次數突破3千萬次，加碼打造全新互動遊戲「蝦小編下樓梯」，只要左右移動、不斷向下跳到下一個落腳點即可得分。11月11日當天「胡瓜豪禮包」更霸氣推出100%中獎率，狂撒蝦幣再抽PS4、Apple Watch等價值上萬元的豪禮包；當天進站全遊戲各玩一次就有機會抽iPad。

「蝦皮11.11最強購物節」11月11日當天限定iPhone 12 Pro 128GB限時限量特價11,111元。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」11月11日當天限定iPhone 12 Pro 128GB限時限量特價11,111元。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」11月11日凌晨1點推出任天堂Switch Lite限時限量特價1,111元。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」11月11日凌晨1點推出任天堂Switch Lite限時限量特價1,111元。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」雙11當天全站商品下殺1.1折起。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」雙11當天全站商品下殺1.1折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物與國光客運跨界合作，雙11當天搭乘3大指定客運路線全日免費。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物與國光客運跨界合作，雙11當天搭乘3大指定客運路線全日免費。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」每人皆可領10張4大超商0元免運券，於雙11當天使用。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」每人皆可領10張4大超商0元免運券，於雙11當天使用。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」11月11日下午6點推出ColourPop多色眼影盤限時限量特價11元。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」11月11日下午6點推出ColourPop多色眼影盤限時限量特價11元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物與國光客運跨界合作，打造代言人胡瓜、小禎視覺限定客運，雙11當天搭乘3大指定客運路線全日免費。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物與國光客運跨界合作，打造代言人胡瓜、小禎視覺限定客運，雙11當天搭乘3大指定客運路線全日免費。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」11月11日上午8點推出Converse Chuck Taylor All Star'70限時限量特價111元。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」11月11日上午8點推出Converse Chuck Taylor All Star'70限時限量特價111元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 雙11 國光客運

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