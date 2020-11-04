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過期啤酒再生！ 啤酒再蒸餾變身Revive琴酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Revive琴酒酒標上明白標示「FROM BEER」字樣。圖／摘自gessato.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Revive琴酒酒標上明白標示「FROM BEER」字樣。圖／摘自gessato.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

啤酒的效期只有短短半年，沒有賣出去的過期啤酒，通常只有報廢銷毀一途。偏偏今年在新冠肺炎疫情蔓延下，人們不敢出門社交，啤酒銷售量大減；根據日本一份報告指出，2020年4月在日本的啤酒販售量，比去年同期下滑了整整52.1％。難道大批的過期啤酒，只能全數銷毀嗎？

日本三家公司ABInBev Japan、月桂冠清酒與The Ethical Spirits & Co，決定攜手合作；由ABInBev Japan提供啤酒，月桂冠清酒負責蒸餾，再由The Ethical Spirits & Co負責包裝設計與行銷，將啤酒再蒸餾後製作成製作成一款名為Revive的日式琴酒，每瓶360毫升，售價日幣5500元，約合台幣1500元左右。

不同於市面上大多數琴酒的透明如水無色樣態，Revive酒體顏色卻是帶著透明感的棕色。為了製作出這款琴酒，月桂冠先將日本山毛櫸木浸泡在啤酒當中，等酒體徹底與木材的風味融合後，再加入水、杜松子、啤酒花與檸檬皮等多種香料，之後再重新蒸餾，最後產出帶有多層次辛香料氣息的Revive琴酒。

Revive琴酒部分販售所得，將捐贈給「Music Cross Aid」，希望能幫助受到疫情影響而收入短少的藝術家與音樂家們，度過眼前難關。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

包裝設計由向來倡議環保的「The Ethical Spirits & Co」負責。圖／摘自gessato.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
包裝設計由向來倡議環保的「The Ethical Spirits & Co」負責。圖／摘自gessato.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
不同於市面上大多數琴酒的透明如水樣貌，Revive酒體顏色是帶著透明感的棕色。圖／摘自gessato.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
不同於市面上大多數琴酒的透明如水樣貌，Revive酒體顏色是帶著透明感的棕色。圖／摘自gessato.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
日本利用百年酒廠「月桂冠」的蒸餾技術，將啤酒重新蒸餾，製作成一款名為「REVIVE」的日式琴酒。圖／摘自gessato.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
日本利用百年酒廠「月桂冠」的蒸餾技術，將啤酒重新蒸餾，製作成一款名為「REVIVE」的日式琴酒。圖／摘自gessato.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 疫情 新冠肺炎

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