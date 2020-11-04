金馬熱門「孤味」首映 謝盈萱美鑽上身 徐若瑄戴上微笑

即將於本週上映的電影「孤味」，昨日舉辦首映會，電影共入圍2020年第57屆金馬獎最佳新導演、女主角、女配角、最佳改編劇本、最佳原創電影歌曲、最佳原創電影音樂共6大獎，因此備受矚目。以此片中的精湛演出獲得本屆金馬獎「最佳女配角」獎項提名的金馬影后謝盈萱，與同時擔任監製並飾演其中一位女兒角色的徐若瑄都出席了電影首映會。謝盈萱以一身率性俐落的綠色西裝現身，搭配璀燦的De Beers鑽石珠寶，現代女性的自信魅力。而徐若瑄則以咖啡色系的西裝式剪裁洋裝，搭配Tiffany的T系列珠寶，為柔美女人味增添摩登力量感。

謝盈萱選擇的亮綠色緞面西裝相當吸睛，開低的西裝領口剛好展現混搭的De Beers新款 Dewdrop鑽石項鍊、Arpeggia單行鑽石項鍊與DB Classic Eternity Line圓形明亮式鑽石項鍊，在露珠、音符等不同的設計元素中閃耀女性魅力，搭配Dewdrop鑽石耳骨夾、Dewdrop與 Horizon鑽石戒指，細節更添時髦韻味。同樣是西裝式的領口開口，徐若瑄配戴的Tiffany系列T smile項鍊，由字母T勾勒出一抹彎彎的曲線，彷彿微笑一般，曾因為在韓劇中為男女主角的定情物而熱賣一時。 Tiffany T Smile鑲鑽項鍊，13萬2,000元起。圖／De Beers提供 Tiffany T Smile 鑲鑽項鍊中型款，15萬9,000元。圖／De Beers提供 De Beers Horizon 18K白金鑽石戒指，11萬3,000元。圖／De Beers提供 De Beers DB Classic Eternity Line 18K白金圓形明亮式鑽石項鍊，134萬5,000元。圖／De Beers提供 De Beers Dewdrop 18K白金鑽石耳骨夾，50,000元。圖／De Beers提供 謝盈萱配戴De Beers鑽石珠寶閃耀出席電影「孤味」首映會。圖／De Beers提供 De Beers Arpeggia 18K白金單行鑽石項鍊，127萬5,000元。圖／De Beers提供 謝盈萱配戴De Beers鑽石珠寶閃耀出席電影「孤味」首映會。圖／De Beers提供 Tiffany T Smile 18K金項鍊，35,500元。圖／De Beers提供 De Beers Dewdrop 18K白金鑽石項鍊，69萬元。圖／De Beers提供 謝盈萱配戴De Beers鑽石珠寶閃耀出席電影「孤味」首映會。圖／De Beers提供 De Beers Dewdrop 18K白金單行全鑲鑽戒指，95,000元。圖／De Beers提供