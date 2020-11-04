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從木柵走到信義商圈「優人神鼓」 首度走進百貨磅礴演出

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
優人神鼓把山上焚而不毀的一棵老香楠樹，在火災後奇蹟發出數百株之一的小樹苗親自帶來給新光三越。記者江佩君／攝影
優人神鼓把山上焚而不毀的一棵老香楠樹，在火災後奇蹟發出數百株之一的小樹苗親自帶來給新光三越。記者江佩君／攝影

去年八月一場惡火，燒毀了「優人神鼓」位於木柵老泉山上的排練場，當時新光三越伸出援手，幫助優人神鼓重建之路。

火災重建周年之際，今天一早「優人神鼓」團員一路從木柵徒步走到信義商圈，在新光三越A11宣布，明起一連三晚在新光三越A11四樓信義劇場演出，這也是優人神鼓首度「走進」百貨的演出。「優人神鼓」創辦人劉若瑀表示，火災損失非常嚴重，幫助我們最大的是新光三越，這回我們就是來回饋的。

2020年可說是世界的無常之年，優人神鼓則在去年夏日的某天清晨遭遇了無常大火，將排練場付之一炬。劉若瑀表示，新光三越的捐款是一筆非常大的數目，也是我們重建的定心丸。這回除了帶領團隊到新光三越回饋演出外，也特別把山上焚而不毀的一棵老香楠樹，在火災後奇蹟發出數百株之一的小樹苗親自帶來給新光三越，象徵生命的力量與帶來山林間的良善。

而新光三越與優人神鼓的緣分早早就牽下，新光三越自創立以來持續積極支持台灣本土藝文活動，新光三越舉辦了16年的鼓舞節，已累積了80個鼓團出演，當中優人神鼓是每年固定參與的鼓團。這回受新光三越邀請，優人神鼓將火災後的感恩紀念之作「《祭天》山林儀式劇場」精煉成一小時版本的《乘光而行》，透過演出與天地對話，傳達謙卑與感念之心，同時為台灣祈福。

《乘光而行》是優人神鼓特別為新光三越量身打造，首度在百貨場域內的演出，全長約一小時，將於11/6(五)、11/7(六)、11/8(日)連續三天晚上，在新光三越台北信義新天地A11四樓信義運動場舉行。台灣本土設計師品牌UUIN，則為優人神鼓創辦人劉若瑀、音樂總監黃誌群設計製作《乘光而行》演出服裝。

《乘光而行》每場約容納240名民眾，三場共720名，門票日前已被新光三越會員扣點兌換一空。除了演出外，11/7、11/8還有優人神鼓「神聖律動」和「擊鼓」的體驗，有興趣的民眾可在新光三越App精選優惠上，使用會員點數50點兌換體驗。

「優人神鼓」感謝新光三越在災後的援助，首度走進百貨一連演出三天。圖／新光三越提供
「優人神鼓」感謝新光三越在災後的援助，首度走進百貨一連演出三天。圖／新光三越提供
「優人神鼓」團員一路從木柵徒步走到信義商圈，11/6起一連三晚在新光三越A11四樓信義劇場演出。圖／新光三越提供
「優人神鼓」團員一路從木柵徒步走到信義商圈，11/6起一連三晚在新光三越A11四樓信義劇場演出。圖／新光三越提供
「優人神鼓」創辦人劉若瑀表示，優人神鼓火災損失非常嚴重，幫助我們最大的是新光三越，這回換我們來回饋。圖／新光三越提供
「優人神鼓」創辦人劉若瑀表示，優人神鼓火災損失非常嚴重，幫助我們最大的是新光三越，這回換我們來回饋。圖／新光三越提供
「優人神鼓」感謝新光三越在災後的援助，首度走進百貨一連演出三天。圖／新光三越提供
「優人神鼓」感謝新光三越在災後的援助，首度走進百貨一連演出三天。圖／新光三越提供

優人神鼓 火災 劇場

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