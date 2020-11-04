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超越向梁靜茹借勇氣的等級 采盟FENDI桃機店全新開幕

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕，陳列男、女包款與配件。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕，陳列男、女包款與配件。圖／FENDI提供

在國際間的新冠疫情未見明朗之際，采盟免稅店FENDI桃園機場精品店於10月底正式開幕，真的是勇氣可嘉；這座位於桃園機場二航廈D區的FENDI店鋪，亦延續品牌全新概念設計，採用簡潔當代的線條、寬敞明亮的色系打造。

桃機二航廈采盟免稅店FENDI精品店採用亮色石材為主，明亮通透的購物空間，也展現品牌義式奢華的特質，占地大約20坪，陳列商品包括男、女包款與配件，以及全新款的Peekaboo IseeU和Easy2 Baguette手袋。

Peekaboo IseeU包款以嶄新的手風琴褶造型為主，一打開包蓋就像露出大大的微笑，內袋皮革可以更換為光滑皮革、珍稀皮革，表現撞色趣味；新款Easy2 Baguette手袋，則是大方簡約的設計，精緻小巧的包身輪廓有著俐落的現代感，FF標誌是包款亮點，是適合約會出遊的包型，斜跨肩背帶可輕鬆拆卸，雙層置物空間展現實用性。而男士經典的黑色Peekaboo Essential，採用大容量設計，適合都會商旅男性做為公事包之用，包內露出的FENDI標誌搭襯品牌經典黃色，在沉穩中顯得時髦年輕。

FENDI Signature小款購物包，68,000元。圖／FENDI提供
FENDI Signature小款購物包，68,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Iconic Essential，15萬9,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Iconic Essential，15萬9,000元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA中款束口包，63,000元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA中款束口包，63,000元。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕，陳列男、女包款與配件。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕，陳列男、女包款與配件。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕，陳列男、女包款與配件。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕，陳列男、女包款與配件。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕，陳列男、女包款與配件。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕，陳列男、女包款與配件。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕。圖／FENDI提供
FENDI Easy2 Baguette，54,000元。圖／FENDI提供
FENDI Easy2 Baguette，54,000元。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕。圖／FENDI提供
桃園機場二航廈D區采盟免稅店FENDI精品店全新開幕。圖／FENDI提供

桃園機場 FENDI

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