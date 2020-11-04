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超越向梁靜茹借勇氣的等級 采盟FENDI桃機店全新開幕
在國際間的新冠疫情未見明朗之際，采盟免稅店FENDI桃園機場精品店於10月底正式開幕，真的是勇氣可嘉；這座位於桃園機場二航廈D區的FENDI店鋪，亦延續品牌全新概念設計，採用簡潔當代的線條、寬敞明亮的色系打造。
桃機二航廈采盟免稅店FENDI精品店採用亮色石材為主，明亮通透的購物空間，也展現品牌義式奢華的特質，占地大約20坪，陳列商品包括男、女包款與配件，以及全新款的Peekaboo IseeU和Easy2 Baguette手袋。
Peekaboo IseeU包款以嶄新的手風琴褶造型為主，一打開包蓋就像露出大大的微笑，內袋皮革可以更換為光滑皮革、珍稀皮革，表現撞色趣味；新款Easy2 Baguette手袋，則是大方簡約的設計，精緻小巧的包身輪廓有著俐落的現代感，FF標誌是包款亮點，是適合約會出遊的包型，斜跨肩背帶可輕鬆拆卸，雙層置物空間展現實用性。而男士經典的黑色Peekaboo Essential，採用大容量設計，適合都會商旅男性做為公事包之用，包內露出的FENDI標誌搭襯品牌經典黃色，在沉穩中顯得時髦年輕。
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