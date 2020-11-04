超越向梁靜茹借勇氣的等級 采盟FENDI桃機店全新開幕

在國際間的新冠疫情未見明朗之際，采盟免稅店FENDI桃園機場精品店於10月底正式開幕，真的是勇氣可嘉；這座位於桃園機場二航廈D區的FENDI店鋪，亦延續品牌全新概念設計，採用簡潔當代的線條、寬敞明亮的色系打造。

桃機二航廈采盟免稅店FENDI精品店採用亮色石材為主，明亮通透的購物空間，也展現品牌義式奢華的特質，占地大約20坪，陳列商品包括男、女包款與配件，以及全新款的Peekaboo IseeU和Easy2 Baguette手袋。