Uber Eats慶4周年！新戶享30天0元外送費 萊爾富也上架

Uber Eats登台4周年，目前已在全台19個城市、與超過42,000家商家合作，今年除了代言人掀起的「今晚，我想來點......」熱潮，更因為疫情改變消費者習慣，讓Uber Eats順勢從「美食外送平台」擴大為「隨點即送電商平台」，宣布開始提供消費者餐飲、生鮮雜貨、美妝母嬰、寵物用品等種類更豐富的外送服務。

歡慶4周年，Uber Eats今宣布推出重磅優惠活動「生日快樂送」，即日起至11月30日，新用戶消費滿49元即享有30天0元外送費，既有用戶則可享6.5折優惠1次（最高折抵100元），以及熱門平價美食買1送1優惠，且週週更換新主題。另外，Uber Eats更宣布將於11月9日展開與萊爾富的合作，初期將有近140家門市、超過400項商品上架至Uber Eats平台，包含萊爾富Hi Café咖啡、牛奶、鮮食、餅乾、零嘴等多元選擇，年底前預計將增加至300家門市。

而近期Uber Eats也將陸續改版App及網站介面，首頁新增「再次訂購」和「常用地點」按鈕，以及「推薦餐點」功能，主動推薦類似商品或是有同樣喜好的消費者的選擇。另外還新增寵物用品、鮮花、美妝母嬰、伴手禮、百貨商場新分類，更於主頁一開始新增分類快捷圖標，包含生鮮雜貨、優惠、台灣美食、珍珠奶茶等，幫助用戶更快找到想要訂購的餐點。