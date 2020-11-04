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RIMOWA鐵粉必備 經典行李箱變身手拿包 意圖叫人要包色

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
適逢RIMOWA推出聚碳酸酯（PC）材質行李箱的20周年，將推出Personal硬殼手拿包。圖／摘自RIMOWA官網
適逢RIMOWA推出聚碳酸酯（PC）材質行李箱的20周年，將推出Personal硬殼手拿包。圖／摘自RIMOWA官網

DIOR在去年的男裝大秀上，首度曝光與RIMOWA合作的一系列旅行箱、配件，叫好又叫座，今年甫上市就銷售一空。其中，又以手拿包最受到歡迎，然而價格高不可攀，讓不少人只能望「包」興嘆。不過，好消息是這款手拿包，也要推出親民版本，而且顏色超美，意圖叫人要包色。

RIMOWA自從加入LVMH集團陣營後，屢屢都創造許多話題性商品，其中之一就是去年曝光的DIOR聯名手拿包，小巧的尺寸，加上精緻的工藝，無論男、女都愛上。可惜的是因為是鋁鎂合金材質加上為聯名限量，因此價格不是很親民，但這樣的商品的確很受到歡迎，因此適逢RIMOWA推出聚碳酸酯（PC）材質行李箱的20周年，因此在這一季就沿用相同的設計，推出Personal硬殼手拿包。具備，可拆卸的可調節皮革皮帶，可手拿或肩背；內部還有著兩個開放式隔層，一個拉鍊口袋和三個卡槽。一共推出4款配色，包含基本的黑、白，以及受到歡迎的沙漠玫瑰、仙人掌綠，根據台灣RIMOWA透露，價格會比DIOR合作版本低，但預計要到2021年，才會引進。

仙人掌綠Personal硬殼手拿包。圖／摘自RIMOWA官網
仙人掌綠Personal硬殼手拿包。圖／摘自RIMOWA官網

不只是硬殼手拿包，因為RIMOWA招牌的鋁鎂合金行李箱太受歡迎，以至於在機場的「撞箱」機會很大，所以品牌推出Unique個性化服務，讓經典行李箱有新風格。消費者能在網上挑選各項配件，包含手把套、行李牌和滾輪，嘗試打造充滿個人特色的外觀，並預覽設計；或是直接到店中也能完成上述的服務。RIMOWA在三個配件，提供了深藍色、湖水綠色、粉紅色、黃色、橙色或鮮紅等飽和度高的色彩選擇。還能加上色彩繽紛的行李帶、真皮行李牌和與各式行李箱貼紙，讓個人風格更有識別度。

Personal硬殼手拿包一共推出4色，包含基本的黑、白，以及受到歡迎的沙漠玫瑰、仙人掌綠。
Personal硬殼手拿包一共推出4色，包含基本的黑、白，以及受到歡迎的沙漠玫瑰、仙人掌綠。

白色基本款Personal硬殼手拿包。圖／摘自RIMOWA官網
白色基本款Personal硬殼手拿包。圖／摘自RIMOWA官網

黑色Personal硬殼手拿包。圖／摘自RIMOWA官網
黑色Personal硬殼手拿包。圖／摘自RIMOWA官網

RIMOWA推出Unique個性化服務，手把的顏色也能挑選。圖／RIMOWA提供
RIMOWA推出Unique個性化服務，手把的顏色也能挑選。圖／RIMOWA提供

RIMOWA推出Unique個性化服務，有著高飽和度色彩的行李吊牌。圖／RIMOWA提供
RIMOWA推出Unique個性化服務，有著高飽和度色彩的行李吊牌。圖／RIMOWA提供

RIMOWA推出Unique個性化服務，招牌滑輪也能妝點不同配色。圖／RIMOWA提供
RIMOWA推出Unique個性化服務，招牌滑輪也能妝點不同配色。圖／RIMOWA提供

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