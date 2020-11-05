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拒絕寂寞的單身 三星限時優惠讓你雙11心靈好滿足

文 / 陳立儀

雙11光棍節就要對自己好一點，三星推出「Power of 20」優惠活動，期間限定買Galaxy系列手機登錄就送雙向閃電快充行動電源，讓你用滿滿電力迎接5G星勢力，包含三星智慧館、三星線上商城，同步用滿滿的20好禮讓你一個人也能爽爽過出專屬單身的精彩！

迎接雙11，三星推出「Power of 20」優惠活動給你超精彩光棍節。 圖／陳立凱 攝影
迎接雙11，三星推出「Power of 20」優惠活動給你超精彩光棍節。 圖／陳立凱 攝影

Samsung Galaxy Note20 5G旗艦系列：熱愛工作與玩樂的好動型單身者
單身的你，肯定最了解盡情享受娛樂、同時兼顧工作效率的生活可以多精彩，透過Galaxy Note20 5G旗艦系列強大的功能與美感，撫慰只有你懂的單身享受，輕鬆成為「行家AKA玩家」。

因為擁有了史上最強大S Pen，讓Galaxy Note20 5G旗艦系列成為其他品牌手機難以取代的重要存在，遇到靈感乍現的時刻，拿起S Pen搭配Samsung Notes雲端筆記隨寫隨記，保留真實筆觸，更可在不同裝置間跨裝置紀錄、無縫同步更新。除了更進化的應用程式遠端遙控操作，出外遊玩還可用來遙控自拍不求人。而Galaxy Note20 5G旗艦系列內建的專業影片模式，更支援8K高畫質21:9錄影，搭配24fps呈現宛如電影的拍攝質感，單身生活也能每天活得像是精彩大片。

與朋友傳訊聊天、同時兼顧工作效率，靠S Pen輕鬆完成。 圖／陳立凱 攝影
與朋友傳訊聊天、同時兼顧工作效率，靠S Pen輕鬆完成。 圖／陳立凱 攝影

靈活運用Samsung Notes，在手機與平板上轉移繪畫創作無縫接軌超方便。 圖／陳立凱 攝影
靈活運用Samsung Notes，在手機與平板上轉移繪畫創作無縫接軌超方便。 圖／陳立凱 攝影

Samsung Galaxy Note20 5G旗艦系列深受星粉喜愛的關鍵之一就在功能強大的S Pen。 圖／陳立凱 攝影
Samsung Galaxy Note20 5G旗艦系列深受星粉喜愛的關鍵之一就在功能強大的S Pen。 圖／陳立凱 攝影

Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列：對視覺挑剔的玩美主義型單身者
雖然單身，在擁有精彩生活之餘，也要完美留存紀錄。擁有媲美單眼相機影像規格的Galaxy S20 5G旗艦系列，針對影音創作需求加入了多個創新且實用了有感功能，包括8K高畫質攝影、超穩定動態攝影、夜間縮時錄影，以及相當實用又有趣的「一鍵拍錄」功能，錄製4K UHD影片時，還可以任意切換前後鏡頭，不錯過任何玩美畫面。

而除了原本就效果驚人的人像美顏功能，近期還加入「我的濾鏡」功能，可以利用現有的圖片，建立及製作個人專屬的濾鏡，並輕鬆上傳社群分享。用無可挑剔的相機功能，讓你一個人也能拍出我單身我驕傲的自信宣言。

比五就能自拍，Galaxy S20 5G旗艦系列加入AI相機，以絕美畫質捕捉各種動人時刻。 圖／陳立凱 攝影
比五就能自拍，Galaxy S20 5G旗艦系列加入AI相機，以絕美畫質捕捉各種動人時刻。 圖／陳立凱 攝影

Galaxy S20 5G旗艦系列的人像美顏功能讓你任何時刻都是零死角美女。 圖／陳立凱 攝影
Galaxy S20 5G旗艦系列的人像美顏功能讓你任何時刻都是零死角美女。 圖／陳立凱 攝影

Samsung Galaxy S20 FE 5G：愛好交友互動的外向型單身者
單身不代表交友圈不活絡，熱愛與他人互動、生活超精彩的你，手機也要有搶眼色彩才行。最新推出的Galaxy S20 FE 5G，有5款超搶眼色彩可選擇，更延續Galaxy S20 5G旗艦系列強大的AI鏡頭、30倍超高倍變焦、高效處理器與極速5G連網技術，玩遊戲、拍攝上傳影音都秒速完成讓你可以縱情交友與玩樂，單身一點也不寂寞！

Galaxy S20 FE 5G擁有120Hz超高螢幕更新率，遠端連線對戰，零延遲搶得先機。 圖／陳立凱 攝影
Galaxy S20 FE 5G擁有120Hz超高螢幕更新率，遠端連線對戰，零延遲搶得先機。 圖／陳立凱 攝影

Galaxy S20 FE 5G前鏡頭規格升級，3,200 萬超高畫素讓視訊聊天也清晰。 圖／陳立凱 攝影
Galaxy S20 FE 5G前鏡頭規格升級，3,200 萬超高畫素讓視訊聊天也清晰。 圖／陳立凱 攝影

Galaxy S20 FE 5G共推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅5色，任何人都能找到最愛的命定色。 圖／陳立凱 攝影
Galaxy S20 FE 5G共推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅5色，任何人都能找到最愛的命定色。 圖／陳立凱 攝影

同場加映：Samsung Galaxy Z Fold2 | Z Flip 5G摺疊機在手，Spotlight跟著走！
當大螢幕、繽紛色彩已經讓你不能強烈動心，摺疊機肯定能讓你眼睛一亮！新一代Galaxy Z Fold2 5G，搭載旗艦級的鏡頭與操控性，專業影片模式、一鍵拍錄、超清晰夜拍及夜間模式全都有，還更輕鬆與靈活的方式操控螢幕配置，內外螢幕，摺疊、展開各有樂趣，輕鬆瀏覽娛樂內容，同時體驗高效率的生產力，用走在時代尖端的科技時尚妝點自己的單人生活，瞬間升格型男靚女，單身是絕對的自由，用精彩的生活羨煞旁人！

參加派對帶上獨特上下摺疊的Galaxy Z Flip 5G，超有態度，在小的派對包都裝得下。 圖／陳立凱 攝影
參加派對帶上獨特上下摺疊的Galaxy Z Flip 5G，超有態度，在小的派對包都裝得下。 圖／陳立凱 攝影

隨手拿出Galaxy Z Fold2 5G，瞬間升級超質感型男。 圖／陳立凱 攝影
隨手拿出Galaxy Z Fold2 5G，瞬間升級超質感型男。 圖／陳立凱 攝影

結合卓越、前衛設計與精湛工藝，三星創新設計的摺疊機突破行動體驗疆界。 圖／陳立凱 攝影
結合卓越、前衛設計與精湛工藝，三星創新設計的摺疊機突破行動體驗疆界。 圖／陳立凱 攝影

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圖／udn 整理
圖／udn 整理

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2. Galaxy Note20 5G系列加碼送$2,000禮券
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4. Galaxy Z Fold2 | Z Flip 5G加碼送最高$3,600禮券
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