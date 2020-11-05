拒絕寂寞的單身 三星限時優惠讓你雙11心靈好滿足

雙11光棍節就要對自己好一點，三星推出「Power of 20」優惠活動，期間限定買Galaxy系列手機登錄就送雙向閃電快充行動電源，讓你用滿滿電力迎接5G星勢力，包含三星智慧館、三星線上商城，同步用滿滿的20好禮讓你一個人也能爽爽過出專屬單身的精彩！

迎接雙11，三星推出「Power of 20」優惠活動給你超精彩光棍節。 圖／陳立凱 攝影

Samsung Galaxy Note20 5G旗艦系列：熱愛工作與玩樂的好動型單身者

單身的你，肯定最了解盡情享受娛樂、同時兼顧工作效率的生活可以多精彩，透過Galaxy Note20 5G旗艦系列強大的功能與美感，撫慰只有你懂的單身享受，輕鬆成為「行家AKA玩家」。

因為擁有了史上最強大S Pen，讓Galaxy Note20 5G旗艦系列成為其他品牌手機難以取代的重要存在，遇到靈感乍現的時刻，拿起S Pen搭配Samsung Notes雲端筆記隨寫隨記，保留真實筆觸，更可在不同裝置間跨裝置紀錄、無縫同步更新。除了更進化的應用程式遠端遙控操作，出外遊玩還可用來遙控自拍不求人。而Galaxy Note20 5G旗艦系列內建的專業影片模式，更支援8K高畫質21:9錄影，搭配24fps呈現宛如電影的拍攝質感，單身生活也能每天活得像是精彩大片。

與朋友傳訊聊天、同時兼顧工作效率，靠S Pen輕鬆完成。 圖／陳立凱 攝影

靈活運用Samsung Notes，在手機與平板上轉移繪畫創作無縫接軌超方便。 圖／陳立凱 攝影

Samsung Galaxy Note20 5G旗艦系列深受星粉喜愛的關鍵之一就在功能強大的S Pen。 圖／陳立凱 攝影

Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列：對視覺挑剔的玩美主義型單身者

雖然單身，在擁有精彩生活之餘，也要完美留存紀錄。擁有媲美單眼相機影像規格的Galaxy S20 5G旗艦系列，針對影音創作需求加入了多個創新且實用了有感功能，包括8K高畫質攝影、超穩定動態攝影、夜間縮時錄影，以及相當實用又有趣的「一鍵拍錄」功能，錄製4K UHD影片時，還可以任意切換前後鏡頭，不錯過任何玩美畫面。

而除了原本就效果驚人的人像美顏功能，近期還加入「我的濾鏡」功能，可以利用現有的圖片，建立及製作個人專屬的濾鏡，並輕鬆上傳社群分享。用無可挑剔的相機功能，讓你一個人也能拍出我單身我驕傲的自信宣言。

比五就能自拍，Galaxy S20 5G旗艦系列加入AI相機，以絕美畫質捕捉各種動人時刻。 圖／陳立凱 攝影

Galaxy S20 5G旗艦系列的人像美顏功能讓你任何時刻都是零死角美女。 圖／陳立凱 攝影

Samsung Galaxy S20 FE 5G：愛好交友互動的外向型單身者

單身不代表交友圈不活絡，熱愛與他人互動、生活超精彩的你，手機也要有搶眼色彩才行。最新推出的Galaxy S20 FE 5G，有5款超搶眼色彩可選擇，更延續Galaxy S20 5G旗艦系列強大的AI鏡頭、30倍超高倍變焦、高效處理器與極速5G連網技術，玩遊戲、拍攝上傳影音都秒速完成讓你可以縱情交友與玩樂，單身一點也不寂寞！

Galaxy S20 FE 5G擁有120Hz超高螢幕更新率，遠端連線對戰，零延遲搶得先機。 圖／陳立凱 攝影

Galaxy S20 FE 5G前鏡頭規格升級，3,200 萬超高畫素讓視訊聊天也清晰。 圖／陳立凱 攝影

Galaxy S20 FE 5G共推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅5色，任何人都能找到最愛的命定色。 圖／陳立凱 攝影

同場加映：Samsung Galaxy Z Fold2 | Z Flip 5G摺疊機在手，Spotlight跟著走！

當大螢幕、繽紛色彩已經讓你不能強烈動心，摺疊機肯定能讓你眼睛一亮！新一代Galaxy Z Fold2 5G，搭載旗艦級的鏡頭與操控性，專業影片模式、一鍵拍錄、超清晰夜拍及夜間模式全都有，還更輕鬆與靈活的方式操控螢幕配置，內外螢幕，摺疊、展開各有樂趣，輕鬆瀏覽娛樂內容，同時體驗高效率的生產力，用走在時代尖端的科技時尚妝點自己的單人生活，瞬間升格型男靚女，單身是絕對的自由，用精彩的生活羨煞旁人！

參加派對帶上獨特上下摺疊的Galaxy Z Flip 5G，超有態度，在小的派對包都裝得下。 圖／陳立凱 攝影

隨手拿出Galaxy Z Fold2 5G，瞬間升級超質感型男。 圖／陳立凱 攝影

結合卓越、前衛設計與精湛工藝，三星創新設計的摺疊機突破行動體驗疆界。 圖／陳立凱 攝影

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圖／udn 整理

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