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台鐵暫停新區間車試運轉 後續將增中途停車檢查點
台鐵新購通勤電聯車EMU900被喻為「史上最美區間車」，未料昨天首度試車即發生異常，原因出爐與集電弓壓力過高有關。台鐵局稍早發新聞稿表示，現已暫停試運轉測試，待確認相關風險均已排除後才會繼續辦理，後續試車也將增加中途停車檢查點。
台鐵說，EMU900型電聯車兩編組列車於昨辦理試運轉作業，其中，EMU901編組發生第三車集電舟碳刷破裂及第六車、第八車集電弓變形情形，該列車當日以柴電機車牽引回到七堵機務段後，已由立約商（韓國現代樂鐵）、IV＆V（第三方認證德國萊茵公司）及台鐵局試車小組共同會勘，初步調查該車各集電弓之上揚壓力未能正確調校，均有過高情形。集電弓製造廠Faivley建議數據為55到85牛頓，惟實測該車集電弓壓力為110牛頓，致行駛中撞擊電車線之懸掛線扣夾，導致集電舟之碳刷破損及變形。
台鐵說，目前已暫停試運轉測試，並於今會同製造商-現代樂鐵公司，全面檢測與調整集電弓壓力，待確認相關風險均已排除後，再依測試計畫與程序繼續辦理相關測試。
台鐵說，後續各批列車執行試運轉測試前，於整備測試階段時，試車小組將與車商就集電弓上揚壓力進行聯合檢查，另後續試車時，將增加中途停車檢查點，以確保上述情況不再發生。
台鐵最後說，辦理新車試運轉測試目的，是為確保列車上線運轉之安全，將持續與獨立驗證與認證(IV&V)公司嚴格把關，確保新車品質與安全。
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