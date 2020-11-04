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孔劉、Krystal狂穿RALPH LAUREN 蔡健雅也跟著帥一波

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
孔劉、Krystal近期以RALPH LAUREN出席多場活動。圖／取自IG
孔劉、Krystal近期以RALPH LAUREN出席多場活動。圖／取自IG

最近RALPH LAUREN的聲量可用韓文「大發（대박）」來形容，是讓人眼睛一亮的高密度曝光！孔劉在韓版10月號「GQ」雜誌穿RALPH LAUREN 2020秋季Purple Label系列，即使在電影「永生戰（前譯：徐福）」的多次發表會，他也穿上RALPH LAUREN 2020秋冬系列；而品牌韓國大使Krystal（鄭秀晶）近日也盡責穿上n次RALPH LAUREN女裝，連歌手蔡健雅都是穿RALPH LAUREN登上新加坡T Magazine。

孔劉頂著諧趣油頭登上韓版「GQ」雜誌，展現熟男且具少年氣息的特質，他詮釋的服裝來自RALPH LAUREN 2020秋季Purple Label系列，為品牌的頂級時裝，材質主要來自愛爾蘭羊毛毛呢、羊絨，以現代感的剪裁線條加上義大利裁縫工藝，展現高端男裝的品味，本季以奢華灰（Army）和聖日耳曼大道（St.Germain）系列為主，展現復古優雅的Polo運動休閒精神，穿在孔劉身上，顯得帥氣風雅。

近期韓國電影「永生戰」進入宣傳期，孔劉在兩場電影發表會都穿了RALPH LAUREN 2020秋冬男裝，著裝之頻繁，若日後宣布他為品牌大使亦不意外；而近期宣布轉換經紀公司的Krystal身為RALPH LAUREN韓國大使，在慶生、釜山出席活動時也穿了RALPH LAUREN，更與身穿VALENTINO針織衫的姊姊Jessica合照。而歌手蔡燕雅則是在拍攝「The New York Times Style Magazine：Singapore」選穿RALPH LAUREN西服造型，表現暗黑帥氣的一面。

Krystal慶生時身穿RALPH LAUREN西裝造型。圖／取自IG
Krystal慶生時身穿RALPH LAUREN西裝造型。圖／取自IG
Krystal身穿RALPH LAUREN西裝造型，和穿著VALENTINO的姐姐Jessica一起慶生。圖／取自IG
Krystal身穿RALPH LAUREN西裝造型，和穿著VALENTINO的姐姐Jessica一起慶生。圖／取自IG
Krystal身穿RALPH LAUREN西裝造型於釜山出席活動。圖／取自IG
Krystal身穿RALPH LAUREN西裝造型於釜山出席活動。圖／取自IG
孔劉近期在電影「永生戰」相關宣傳都以RALPH LAUREN 2020秋冬男裝登場。圖／取自IG
孔劉近期在電影「永生戰」相關宣傳都以RALPH LAUREN 2020秋冬男裝登場。圖／取自IG
Krystal身穿RALPH LAUREN西裝造型於釜山出席活動。圖／取自IG
Krystal身穿RALPH LAUREN西裝造型於釜山出席活動。圖／取自IG
孔劉在「永生戰」發表活動身穿RALPH LAUREN 2020秋冬男裝。圖／取自IG
孔劉在「永生戰」發表活動身穿RALPH LAUREN 2020秋冬男裝。圖／取自IG
孔劉日前身穿RALPH LAUREN 2020秋季Purple Label系列登上韓國版10月號「GQ」雜誌。圖／取自IG
孔劉日前身穿RALPH LAUREN 2020秋季Purple Label系列登上韓國版10月號「GQ」雜誌。圖／取自IG
蔡健雅身穿RALPH LAUREN拍攝「The New York Times Style Magazine：Singapore」雜誌。圖／取自IG
蔡健雅身穿RALPH LAUREN拍攝「The New York Times Style Magazine：Singapore」雜誌。圖／取自IG
Krystal慶生時身穿RALPH LAUREN西裝造型。圖／取自IG
Krystal慶生時身穿RALPH LAUREN西裝造型。圖／取自IG
孔劉近期在電影「永生戰」相關宣傳都以RALPH LAUREN 2020秋冬男裝登場。圖／取自IG
孔劉近期在電影「永生戰」相關宣傳都以RALPH LAUREN 2020秋冬男裝登場。圖／取自IG
蔡健雅身穿RALPH LAUREN拍攝「The New York Times Style Magazine：Singapore」雜誌。圖／取自IG
蔡健雅身穿RALPH LAUREN拍攝「The New York Times Style Magazine：Singapore」雜誌。圖／取自IG
孔劉近期在電影「永生戰」相關宣傳都以RALPH LAUREN 2020秋冬男裝登場。圖／取自IG
孔劉近期在電影「永生戰」相關宣傳都以RALPH LAUREN 2020秋冬男裝登場。圖／取自IG
孔劉在「永生戰」發表活動身穿RALPH LAUREN 2020秋冬男裝。圖／取自IG
孔劉在「永生戰」發表活動身穿RALPH LAUREN 2020秋冬男裝。圖／取自IG

韓國 電影 品牌 孔劉

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