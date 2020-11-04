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孔劉、Krystal狂穿RALPH LAUREN 蔡健雅也跟著帥一波
最近RALPH LAUREN的聲量可用韓文「大發（대박）」來形容，是讓人眼睛一亮的高密度曝光！孔劉在韓版10月號「GQ」雜誌穿RALPH LAUREN 2020秋季Purple Label系列，即使在電影「永生戰（前譯：徐福）」的多次發表會，他也穿上RALPH LAUREN 2020秋冬系列；而品牌韓國大使Krystal（鄭秀晶）近日也盡責穿上n次RALPH LAUREN女裝，連歌手蔡健雅都是穿RALPH LAUREN登上新加坡T Magazine。
孔劉頂著諧趣油頭登上韓版「GQ」雜誌，展現熟男且具少年氣息的特質，他詮釋的服裝來自RALPH LAUREN 2020秋季Purple Label系列，為品牌的頂級時裝，材質主要來自愛爾蘭羊毛毛呢、羊絨，以現代感的剪裁線條加上義大利裁縫工藝，展現高端男裝的品味，本季以奢華灰（Army）和聖日耳曼大道（St.Germain）系列為主，展現復古優雅的Polo運動休閒精神，穿在孔劉身上，顯得帥氣風雅。
近期韓國電影「永生戰」進入宣傳期，孔劉在兩場電影發表會都穿了RALPH LAUREN 2020秋冬男裝，著裝之頻繁，若日後宣布他為品牌大使亦不意外；而近期宣布轉換經紀公司的Krystal身為RALPH LAUREN韓國大使，在慶生、釜山出席活動時也穿了RALPH LAUREN，更與身穿VALENTINO針織衫的姊姊Jessica合照。而歌手蔡燕雅則是在拍攝「The New York Times Style Magazine：Singapore」選穿RALPH LAUREN西服造型，表現暗黑帥氣的一面。
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