孔劉、Krystal狂穿RALPH LAUREN 蔡健雅也跟著帥一波

最近RALPH LAUREN的聲量可用韓文「大發(대박)」來形容,是讓人眼睛一亮的高密度曝光!孔劉在韓版10月號「GQ」雜誌穿RALPH LAUREN 2020秋季Purple Label系列,即使在電影「永生戰(前譯:徐福)」的多次發表會,他也穿上RALPH LAUREN 2020秋冬系列;而品牌韓國大使Krystal(鄭秀晶)近日也盡責穿上n次RALPH LAUREN女裝,連歌手蔡健雅都是穿RALPH LAUREN登上新加坡T Magazine。

孔劉頂著諧趣油頭登上韓版「GQ」雜誌,展現熟男且具少年氣息的特質,他詮釋的服裝來自RALPH LAUREN 2020秋季Purple Label系列,為品牌的頂級時裝,材質主要來自愛爾蘭羊毛毛呢、羊絨,以現代感的剪裁線條加上義大利裁縫工藝,展現高端男裝的品味,本季以奢華灰(Army)和聖日耳曼大道(St.Germain)系列為主,展現復古優雅的Polo運動休閒精神,穿在孔劉身上,顯得帥氣風雅。