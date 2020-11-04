給你滿滿的唐老鴨！GUCCI最新迪士尼系列品項超齊全

前幾天我們才看到GUCCI以唐老鴨為發想的Epilogue系列飾品，生動活潑的表情和鮮明配色超討喜！其實整個系列還有非常齊全的品項，包括服裝、包包、鞋子、手表，也是繼米奇之後GUCCI與另一迪士尼經典角色的有趣互動。

創意總監Alessandro Michele最初把唐老鴨放在2017春夏男裝系列，帶來滿滿驚喜。對他來說，迪士尼的卡通人物代表著孩童世界無盡的想像力，更提及自己兒時就是經由唐老鴨的旅行來瞭解世界。這次新推出的Epilogue唐老鴨系列，除了有唐老鴨之外，還有卡通裡常見的三胞胎侄子輝兒(Huey)、杜兒(Dewey)、路兒(Louis)，整體氣氛更為熱鬧，讓T恤、襯衫、夾克等多種服飾單品充滿童趣。