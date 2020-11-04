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給你滿滿的唐老鴨！GUCCI最新迪士尼系列品項超齊全

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Epilogue唐老鴨系列。圖／GUCCI提供
Epilogue唐老鴨系列。圖／GUCCI提供

前幾天我們才看到GUCCI以唐老鴨為發想的Epilogue系列飾品，生動活潑的表情和鮮明配色超討喜！其實整個系列還有非常齊全的品項，包括服裝、包包、鞋子、手表，也是繼米奇之後GUCCI與另一迪士尼經典角色的有趣互動。

創意總監Alessandro Michele最初把唐老鴨放在2017春夏男裝系列，帶來滿滿驚喜。對他來說，迪士尼的卡通人物代表著孩童世界無盡的想像力，更提及自己兒時就是經由唐老鴨的旅行來瞭解世界。這次新推出的Epilogue唐老鴨系列，除了有唐老鴨之外，還有卡通裡常見的三胞胎侄子輝兒(Huey)、杜兒(Dewey)、路兒(Louis)，整體氣氛更為熱鬧，讓T恤、襯衫、夾克等多種服飾單品充滿童趣。

在包款部分，唐老鴨與侄子坐著火箭在雙G印花面料上展開冒險旅程，這個圖案印花是取自1980年代華特迪士尼的藝術作品，共有托特包、後背包、手拿包等可選擇。另外，鞋款也有New Ace、Rhyton和Tennis三系列，當然少不了漁夫帽、絲巾、手機殼等等多樣化的品項，透過大人小孩都愛的迪士尼與精品的混搭，為穿搭加乘出更活潑的魅力。

唐老鴨系列迷你包，28,700元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列迷你包，28,700元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列手機殼，13,600元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列手機殼，13,600元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列漁夫帽，12,500元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列漁夫帽，12,500元。圖／GUCCI提供
G-TIMELESS CONTEMPORARY系列唐老鴨帆布皮革表帶，32,000元。圖／GUCCI提供
G-TIMELESS CONTEMPORARY系列唐老鴨帆布皮革表帶，32,000元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列Tennis 1977運動鞋，22,600元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列Tennis 1977運動鞋，22,600元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列夾克，57,000元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列夾克，57,000元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列New Ace運動鞋(女)，28,300元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列New Ace運動鞋(女)，28,300元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列格紋襯衫(反面)，42,000元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列格紋襯衫(反面)，42,000元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列托特包，59,500元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列托特包，59,500元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列連帽上衣，48,500元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列連帽上衣，48,500元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列粉色針織上衣，43,000元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列粉色針織上衣，43,000元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列絲巾，14,400元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列絲巾，14,400元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列Rhyton運動鞋，32,400元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列Rhyton運動鞋，32,400元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列化妝箱，12萬2,200元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列化妝箱，12萬2,200元。圖／GUCCI提供
旁老鴨系列丹寧外套(反) ，76,000元。圖／GUCCI提供
旁老鴨系列丹寧外套(反) ，76,000元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列New Ace運動鞋(男)，26,700元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列New Ace運動鞋(男)，26,700元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列多功能後背包，81,200元。圖／GUCCI提供
唐老鴨系列多功能後背包，81,200元。圖／GUCCI提供

迪士尼 卡通

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