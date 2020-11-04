呆萌宇宙人好想要！靠得住、舒潔、好奇聯手全家加價購

生活太煩悶，當然要讓自己療癒一下囉！最可愛的CRAFTHOLIC宇宙人又來了，再度與Kotex靠得住、舒潔、好奇等品牌合作，即日起至12月1日起，在全家超商推出「宇宙萌力登陸」限量商品滿額加價購，首選「宇宙人口金零錢包」，只要購買指定產品滿199元，可以99元加購價入手零錢包，全台限量1萬2千組。

Kotex靠得住先是在去年底，與日本療癒角色CRAFTHOLIC宇宙人聯名，將輕柔棉衛生棉全系列，換上粉嫩新裝，吸引不少女孩入手，今年則是加碼合作，集結Kotex靠得住、舒潔、好奇一起合作，推出指定加價購。

宇宙人口金零錢包以薄荷綠，點綴雙色星星圖案，搭配金色方形開口設計，還有超萌呆的宇宙人表情、立體雙耳，毛茸茸設計讓人好療癒，可以放隨身物品、零錢等。