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呆萌宇宙人好想要！靠得住、舒潔、好奇聯手全家加價購
生活太煩悶，當然要讓自己療癒一下囉！最可愛的CRAFTHOLIC宇宙人又來了，再度與Kotex靠得住、舒潔、好奇等品牌合作，即日起至12月1日起，在全家超商推出「宇宙萌力登陸」限量商品滿額加價購，首選「宇宙人口金零錢包」，只要購買指定產品滿199元，可以99元加購價入手零錢包，全台限量1萬2千組。
Kotex靠得住先是在去年底，與日本療癒角色CRAFTHOLIC宇宙人聯名，將輕柔棉衛生棉全系列，換上粉嫩新裝，吸引不少女孩入手，今年則是加碼合作，集結Kotex靠得住、舒潔、好奇一起合作，推出指定加價購。
宇宙人口金零錢包以薄荷綠，點綴雙色星星圖案，搭配金色方形開口設計，還有超萌呆的宇宙人表情、立體雙耳，毛茸茸設計讓人好療癒，可以放隨身物品、零錢等。
另在全家也推出多款促銷活動，如Kotex靠得住熱銷衛生棉、舒潔迪士尼紙手帕與隨身包面紙系列、舒潔淨99抗菌濕巾、舒潔濕式衛生紙、好奇迪士尼系列隨身包嬰兒濕巾等，同品項加10元多1件。
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