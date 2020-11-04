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雙11優惠購物買起來！運動品牌不缺席 祭出1,111元特價、3件下殺65折

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
報復性購物也在即將到來的雙11繼續延燒，而運動品牌也沒缺席，搭上順風車，祭出一波波沒有最優惠，只有更殺的折扣。圖／adidas、ASICS提供
報復性購物也在即將到來的雙11繼續延燒，而運動品牌也沒缺席，搭上順風車，祭出一波波沒有最優惠，只有更殺的折扣。圖／adidas、ASICS提供

後疫情時代，報復性購物也在即將到來的雙11繼續延燒，而運動品牌也沒缺席，搭上順風車，祭出一波波沒有最優惠，只有更殺的折扣，讓消費者能在活動期間買的盡興。

因應預期的購物需求，REEBOK的官網活動提早開始，從即日起至11月11日，全館不限商品任選2件75折、3件65折優惠，再搭配上每日限量精選的單品，就是要讓消費者覺得超值。包括經典Instapump Fury鞋款、Les Mills專業訓練服飾、Nano健身鞋款，甚至連Iverson、O'Neal等NBA名人堂球星復刻的知名籃球鞋款，都在折扣的選單中。而adidas的雙11優惠也起跑，同樣只到11月11日為止，提供官網不限商品任選2件75折、3件65折；其中原本為過季優惠的商品，更是折上再折，部分6折搭配上3件65折優惠，入手價直逼39折。此外，adidas每天還會精選一款單品進行破盤下殺，像是SUPERSTAR以及眾多指定鞋款，只要1,111元、張鈞甯代言款運動長褲也僅要價559元。

而FILA跟ASICS則是拉長戰線，分別把雙11活動延後到11月13日、11月16日，讓消費者多點時間考慮，精打細算。但超殺的優惠依舊沒有少，FILA官網除了秋冬新品全面8折起、消費滿3,300現抵300之外，活動期間每一天都有限量搶購1,111元的單品。ASICS則是祭出秋冬新品限時8折，限定跑鞋1,111元，等於直接打了49折。

REEBOK Vector 連帽上衣限定優惠價1,111元。圖／REEBOK提供
REEBOK Vector 連帽上衣限定優惠價1,111元。圖／REEBOK提供

FILA女裝外套限定優惠價1,380元。圖／FILA提供
FILA女裝外套限定優惠價1,380元。圖／FILA提供

ASICS GEL-EXCITE 7跑鞋限定特價1,111元。圖／ASICS提供
ASICS GEL-EXCITE 7跑鞋限定特價1,111元。圖／ASICS提供

張鈞甯同款W.N.D.運動外套3件65折起。圖／adidas提供
張鈞甯同款W.N.D.運動外套3件65折起。圖／adidas提供

雙11 adidas

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