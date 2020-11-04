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限量3萬盒！萊爾富再推外耳繩「丹寧牛仔隕石黑醫療口罩」　開賣時間快筆記

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富將於11月6日晚上8點開放預購的「丹寧牛仔隕石黑」醫療口罩，選用亮光黑搭配刷白牛仔紋。圖／萊爾富提供
萊爾富將於11月6日晚上8點開放預購的「丹寧牛仔隕石黑」醫療口罩，選用亮光黑搭配刷白牛仔紋。圖／萊爾富提供

萊爾富繼推出舒適的外耳繩「牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩後，宣布將再推出新款外耳繩「丹寧牛仔隕石黑」萊潔炫彩醫療口罩，預計將於11月6日晚上8點於門市Life-ET機台開放預購，全台限量3萬盒，每盒50入售價399元，1人限購1盒、不能代購；於櫃檯結帳時，會員報手機號碼或出示Hi-Life VIP App會員條碼，刷聯邦信用卡或使用HiPay綁定聯邦信用卡結帳預購炫彩口罩送萊爾富10元購物金。

11月6日晚上8點開放預購的「丹寧牛仔隕石黑」炫彩醫療口罩使用外耳繩設計，耳繩改成由外向內拉，降低了耳朵的壓力，同時讓「小臉人」配戴也能服貼舒適；外型選用亮光黑搭配刷白牛仔紋，散發低調奢華感。

消費者可於11月6日晚上8點萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，限量售完為止。於Life-ET機台點選「炫彩口罩」並輸入手機號碼，手機會收到一組簡訊驗證碼，將收到的驗證碼輸入機台驗證成功後，即可列印繳費單據至門市櫃台繳費，預購成功者可於12月1日後再回原購買門市取貨。

萊爾富將於11月6日晚上8點再推新款外耳繩「丹寧牛仔隕石黑」萊潔炫彩醫療口罩，全台限量3萬盒。圖／萊爾富提供
萊爾富將於11月6日晚上8點再推新款外耳繩「丹寧牛仔隕石黑」萊潔炫彩醫療口罩，全台限量3萬盒。圖／萊爾富提供
萊爾富11月6日晚上8點開放預購3萬盒「丹寧牛仔隕石黑」醫療口罩，每盒50入售價399元， 1人限購1盒、不能代購。圖／萊爾富提供
萊爾富11月6日晚上8點開放預購3萬盒「丹寧牛仔隕石黑」醫療口罩，每盒50入售價399元， 1人限購1盒、不能代購。圖／萊爾富提供
萊爾富再推新款外耳繩「丹寧牛仔隕石黑」萊潔炫彩醫療口罩，將於11月6日晚上8點在門市Life-ET機台開放預購，限量3萬盒。圖／萊爾富提供
萊爾富再推新款外耳繩「丹寧牛仔隕石黑」萊潔炫彩醫療口罩，將於11月6日晚上8點在門市Life-ET機台開放預購，限量3萬盒。圖／萊爾富提供

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