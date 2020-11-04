限量3萬盒！萊爾富再推外耳繩「丹寧牛仔隕石黑醫療口罩」　開賣時間快筆記

萊爾富繼推出舒適的外耳繩「牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩後，宣布將再推出新款外耳繩「丹寧牛仔隕石黑」萊潔炫彩醫療口罩，預計將於11月6日晚上8點於門市Life-ET機台開放預購，全台限量3萬盒，每盒50入售價399元，1人限購1盒、不能代購；於櫃檯結帳時，會員報手機號碼或出示Hi-Life VIP App會員條碼，刷聯邦信用卡或使用HiPay綁定聯邦信用卡結帳預購炫彩口罩送萊爾富10元購物金。

11月6日晚上8點開放預購的「丹寧牛仔隕石黑」炫彩醫療口罩使用外耳繩設計，耳繩改成由外向內拉，降低了耳朵的壓力，同時讓「小臉人」配戴也能服貼舒適；外型選用亮光黑搭配刷白牛仔紋，散發低調奢華感。