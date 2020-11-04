快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票118：114暫居上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《后翼棄兵》女主角安雅 歷年紅毯造型怎麼也那麼美！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
舞者出身又當過模特兒的安雅泰勒喬伊，一直是許多時尚品牌關注的焦點，這些年經常出席相關活動、時裝周，在宣傳影視作品的紅毯上也都能看見她穿著各家精品的禮服華麗亮相。圖／品牌提供、摘自網路
舞者出身又當過模特兒的安雅泰勒喬伊，一直是許多時尚品牌關注的焦點，這些年經常出席相關活動、時裝周，在宣傳影視作品的紅毯上也都能看見她穿著各家精品的禮服華麗亮相。圖／品牌提供、摘自網路

最近Netflix影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）捧紅了女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），許多影迷都對這位充滿靈氣的大眼女孩好奇不已。其實舞者出身又當過模特兒的安雅，早就是許多時尚品牌關注的焦點，這些年經常出席相關活動、時裝周，在宣傳影視作品的紅毯上也都能看見她穿著各家精品的禮服華麗亮相。如果你因為《后翼棄兵》Beth一角愛上她，那就不能錯過她歷年來的精彩造型。

安雅的五官很適合嘗試復古氣息的打扮，在MIU MIU 2020秋冬秀上她以黑白配色的裙裝搭出俏麗優雅的時代感，尤其緞面花苞裙超級可愛，配上尖頭高跟鞋與露腰的短版上衣，又不失年輕、現代感。換上BURBERRY的彩色線條長洋裝，又變身帶點運動風的藝術家般。

能夠受邀出席香奈兒主辦的翠貝卡影展晚宴，就知道安雅有多受時尚品牌青睞。2016年她身穿當年香奈兒春夏系列的褲裝套裝出席活動，俐落時尚，搭配深髮色的馬尾，看起來還有點神似另一位女星史黛西馬汀。而2018年的Serpentine Summer Party活動上，她也穿著香奈兒洋裝出席，用深藍色髮帶完美呼應洋裝的色塊，嬌俏可愛。

至於夢幻系的禮服，安雅也能駕馭得很好！GUCCI的藍色雪紡紗老虎刺繡蛋糕禮服讓她在英國電影學院獎展現出仙女般的飄逸氣質，另一件2D領口設計細節的透膚洋裝則是像甜美的洋娃娃。而PRADA的貼身膚色禮服，則是以前胸敞開的剪裁大秀性感。

安雅泰勒喬伊參與BURBERRY時裝秀。圖／BURBERRY提供
安雅泰勒喬伊參與BURBERRY時裝秀。圖／BURBERRY提供
PRADA的貼身膚色禮服，則是以前胸敞開的剪裁大秀性感。圖／PRADA提供
PRADA的貼身膚色禮服，則是以前胸敞開的剪裁大秀性感。圖／PRADA提供
安雅泰勒喬伊的五官很適合嘗試復古氣息的打扮，在MIU MIU 2020秋冬秀上她以黑白配色的裙裝搭出俏麗優雅的時代感。圖／MIU MIU提供
安雅泰勒喬伊的五官很適合嘗試復古氣息的打扮，在MIU MIU 2020秋冬秀上她以黑白配色的裙裝搭出俏麗優雅的時代感。圖／MIU MIU提供
安雅泰勒喬伊穿香奈兒洋裝出席Serpentine Summer Party。圖／摘自twitter
安雅泰勒喬伊穿香奈兒洋裝出席Serpentine Summer Party。圖／摘自twitter
安雅泰勒喬伊穿GUCCI的藍色雪紡紗老虎刺繡蛋糕禮服出席英國電影學院獎。圖／GUCCI提供
安雅泰勒喬伊穿GUCCI的藍色雪紡紗老虎刺繡蛋糕禮服出席英國電影學院獎。圖／GUCCI提供
安雅泰勒喬伊穿GUCCI 2D領口設計細節的透膚洋裝，像甜美的洋娃娃。圖／摘自W MAGAZINE
安雅泰勒喬伊穿GUCCI 2D領口設計細節的透膚洋裝，像甜美的洋娃娃。圖／摘自W MAGAZINE
安雅泰勒喬伊穿香奈兒褲裝出席香奈兒主辦的翠貝卡影展晚宴。圖／摘自twitter
安雅泰勒喬伊穿香奈兒褲裝出席香奈兒主辦的翠貝卡影展晚宴。圖／摘自twitter

香奈兒 品牌

延伸閱讀

楊謹華六度入圍失利 這回對上陳美鳳爭亞洲女主角獎

白靈來了！金龍裝、火辣造型超經典 為金馬紅毯增看點

會跳芭蕾、還會說西班牙文！演活《后翼棄兵》天才棋手，安雅泰勒喬伊成新一代精靈女神

網傳「陳芊芊」女主角趙露思告白肖戰：喜歡你　工作室火速闢謠

相關新聞

全台僅剩4門市！小賈斯汀、貝克漢最愛潮牌Superdry傳年底說再見？

曾經受到貝克漢、裘德洛、小賈斯汀、凱特摩斯等名人追捧的英國潮牌Superdry傳出將在年底前說「掰掰」！讓網友譁然，直呼...

《后翼棄兵》女主角安雅 歷年紅毯造型怎麼也那麼美！

最近Netflix影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）捧紅了女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylo...

愛買「日韓購物節」零食、泡麵4.8折起 青森蘋果再回歸

根據觀光局統計，2019年台灣有超過600多萬人次前往日本和韓國旅遊，今年因為疫情無法出國吃喝玩樂，相信大家都悶壞了，只...

11點開搶！家樂福「11.11放肆購」Switch Lite只要1元

今年雙11家樂福搶先暖身開跑，推出「11.11放肆購」活動，於10月底預先推出痛快砍價活動，36款明星商品讓消費者揪團來...

汐止遠雄廣場打造美食天堂 人氣品牌進駐提供優惠吸客

新北市汐止區遠雄廣場新增名店進駐，除了日本手打烏龍麵「丸亀製麵」在汐止展店，日本定食連鎖餐廳品牌「SACHI FUKUY...

以葡萄酒桶二次熟成 大玩家玩桶系列第三款限量登場

獨立裝瓶商道格拉斯．蘭恩（Douglas Laing & Co.）推出低地調和麥芽威士忌品牌大玩家（The Epicur...

台北文華東方12月1日重新開放住房 一泊二食8,888元起

台北文華東方酒店將於12月1日重新開放住房服務，並推出兩項超值住房專案。一是針對國人平日推出「與扇有約」一泊二食限時優惠...

透過味蕾去旅行 牛排教父鄧有癸的紅酒經

被譽為「台灣牛排教父」的鄧有癸，料理牛排有40年經驗。他不但能夠搞定晶華酒店董事長潘思亮、宏仁集團總裁王文洋等大老闆的胃，2013年在台北內湖創立的「教父牛排」，也連續3年獲得米其林一星肯定。但私底下的他，與其說是「牛排咖」，倒不如說是「紅酒咖」！

獨／才滿2年！日本「天丼てんや」11／30退出台灣

再也吃不到了！甫登台2年的日本連鎖天丼品牌「天丼てんや（Tenya）」，近日於官方臉書公告，受到新冠肺炎影響，因此位於台...

點餐僅25秒！漢堡王「App Clips」獨享11款套餐優惠

點餐只要25秒！漢堡王自即日起於台北光華門市導入全台獨家的「App Clips輕巧app速食智能點餐服務」，只要入座後於...

最美金馬57禮盒吳姍儒也愛！聯名初時肌養出巨星光芒

第57屆金馬獎即將頒獎，各種聯名商品也紛紛曝光，其中以消光黑打造的禮盒，被網友大讚「超美」，由保養品牌初時肌與金馬57聯...

僅有12天！最搶手的SOGO周年慶霸氣喊「買貴退差價」

全台百貨唯一，每年周年慶堅持只做12天的遠東SOGO周年慶，將於11月5日起至11月16日展開。當中東區百貨霸主SOGO...

熱門新聞

中和環球國賓影城年底熄燈！接手人選這兩家呼聲最高

台鐵最美區間車首試車就「落漆」 3組集電弓破裂、變形

博客來雙11業績挑戰翻倍 中衛口罩天天開賣

七旬婦接種流感疫苗後睡夢中過世 疾管署：與疫苗無關

有錢是王道！指望你請客自己又不掏錢 最小氣的星座前五名大公開

臉書瘋挑戰「a5a5aa555oo」是什麼歌？ 網一唸秒懂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。