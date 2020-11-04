《后翼棄兵》女主角安雅 歷年紅毯造型怎麼也那麼美！

最近Netflix影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）捧紅了女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），許多影迷都對這位充滿靈氣的大眼女孩好奇不已。其實舞者出身又當過模特兒的安雅，早就是許多時尚品牌關注的焦點，這些年經常出席相關活動、時裝周，在宣傳影視作品的紅毯上也都能看見她穿著各家精品的禮服華麗亮相。如果你因為《后翼棄兵》Beth一角愛上她，那就不能錯過她歷年來的精彩造型。

安雅的五官很適合嘗試復古氣息的打扮，在MIU MIU 2020秋冬秀上她以黑白配色的裙裝搭出俏麗優雅的時代感，尤其緞面花苞裙超級可愛，配上尖頭高跟鞋與露腰的短版上衣，又不失年輕、現代感。換上BURBERRY的彩色線條長洋裝，又變身帶點運動風的藝術家般。

能夠受邀出席香奈兒主辦的翠貝卡影展晚宴，就知道安雅有多受時尚品牌青睞。2016年她身穿當年香奈兒春夏系列的褲裝套裝出席活動，俐落時尚，搭配深髮色的馬尾，看起來還有點神似另一位女星史黛西馬汀。而2018年的Serpentine Summer Party活動上，她也穿著香奈兒洋裝出席，用深藍色髮帶完美呼應洋裝的色塊，嬌俏可愛。