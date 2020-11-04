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愛買「日韓購物節」零食、泡麵4.8折起 青森蘋果再回歸
根據觀光局統計，2019年台灣有超過600多萬人次前往日本和韓國旅遊，今年因為疫情無法出國吃喝玩樂，相信大家都悶壞了，只能靠日韓美食療癒身心，一解出國癮。愛買量販即日起至11月17日止舉辦「日韓購物節」，引進日本、韓國最新最夯零食、生鮮、藥妝和家電等商品，總品項超過600項，最低4.8折起，讓民眾不出國也能一樣瘋買。
其中為了滿足廣大的零食控，愛買量販特別進口160款日韓糖果、餅乾，新品多達2成，日本糖果大走可愛聯名系列，UHA味覺糖聯名超人氣「鬼滅之刃」和漫威英雄，以及日本銷售第一軟糖品牌Kanro則與寶可夢Pokemon攜手打造皮卡丘造型軟糖。韓國烏龜餅在餅乾界掀起一波空氣玉米餅風潮，愛買量販獨家新引進韓國Mizz忍者多層玉米脆餅，200克巨無霸大包裝，超級滿足；而今年黑巧克力的健康魅力發燒中，愛買量販也限量販售韓國三光杏仁板狀巧克力，黑巧克力與杏仁果的完美結合，2包特價158元。
另外，日本與韓國的速食麵也是出國必買購物清單之一，日本知名大廠伊藤拉麵限量上市，共推出高麗菜鹽味、海鮮豚骨味等5種口味；還有韓國超紅必吃粉紅火箭炒年糕杯系列、農心碗麵系列等新品登場。
而隱藏版的業績潛力商品日韓水果也具有獨特魅力，熱銷前3名包括日本青森TOKI蘋果、韓國梨和日本弘前富士蘋果，另外日本麝香綠葡萄、貓眼黑葡萄也有不錯佳績，活動期間全都強勢回歸；還有日本秋季限定美味「日本空運直送島根柿餅」，濃甜流沙餡爆漿口感，不容錯過。
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