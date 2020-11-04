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11點開搶！家樂福「11.11放肆購」Switch Lite只要1元

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
家樂福「11.11放肆購」，4日11點準時開賣。圖／摘自家樂福活動官網
家樂福「11.11放肆購」，4日11點準時開賣。圖／摘自家樂福活動官網

今年雙11家樂福搶先暖身開跑，推出「11.11放肆購」活動，於10月底預先推出痛快砍價活動，36款明星商品讓消費者揪團來砍價，並於11月4日上午11時以終極砍價結果開賣。

特別推薦7款超殺限量商品等消費者來搶購，其中Nintendo Switch Lite主機，原價6,180元，以及Dyson Supersonic吹風機，原價14,600元，2款熱門商品終極砍價後只要1元就能入手；另外，Nintendo Switch主機單機電續加長版（藍紅款），原價9,780元，終極砍價後只要3,990元；AirPods充電盒版無線耳機， 原價5,290元，終極砍價後僅3,995元；國際NN-ST65J微電腦變頻微波爐32L，原價4,850元，終極砍價後2,850元。

還有多款實用科技、家電、生活用品商品11月4日上午11時同步開賣，趕快註冊家樂福線上購物，準時至活動網頁或透過App快手搶購。

Nintendo Switch主機單機電續加長版（藍紅款）終極砍價後只要3,990元。圖／家樂福提供
Nintendo Switch主機單機電續加長版（藍紅款）終極砍價後只要3,990元。圖／家樂福提供
Nintendo Switch Lite主機，終極砍價只要1元。圖／家樂福提供
Nintendo Switch Lite主機，終極砍價只要1元。圖／家樂福提供
AirPods充電盒版無線耳機， 終極砍價後僅3,995元。圖／家樂福提供
AirPods充電盒版無線耳機， 終極砍價後僅3,995元。圖／家樂福提供
Dyson Supersonic吹風機，終極砍價只要1元。圖／家樂福提供
Dyson Supersonic吹風機，終極砍價只要1元。圖／家樂福提供
國際NN-ST65J微電腦變頻微波爐32L，終極砍價2,850元。圖／家樂福提供
國際NN-ST65J微電腦變頻微波爐32L，終極砍價2,850元。圖／家樂福提供

家樂福 雙11

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