11點開搶！家樂福「11.11放肆購」Switch Lite只要1元

被譽為「台灣牛排教父」的鄧有癸，料理牛排有40年經驗。他不但能夠搞定晶華酒店董事長潘思亮、宏仁集團總裁王文洋等大老闆的胃，2013年在台北內湖創立的「教父牛排」，也連續3年獲得米其林一星肯定。但私底下的他，與其說是「牛排咖」，倒不如說是「紅酒咖」！

2020-11-04 04:37