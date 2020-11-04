聽新聞
test
0:00 / 0:00
汐止遠雄廣場打造美食天堂 人氣品牌進駐提供優惠吸客
新北市汐止區遠雄廣場新增名店進駐，除了日本手打烏龍麵「丸亀製麵」在汐止展店，日本定食連鎖餐廳品牌「SACHI FUKUYA 幸福家」台灣2號店，也在遠雄美食廣場開張。韓式口味料理「北村豆腐家」另在開幕期間，提供消費者免費品嘗厚奶茶珍珠霜淇淋。
遠雄廣場表示，看好餐飲市場續揚，美食區集結海內外排隊美食、名店，打造吃喝玩樂一站式全包休閒購物好去處。人氣烏龍麵「丸亀製麵」是許多上班族午餐選擇，迎接涼爽秋季到來，業者運用韓國辣椒醬、韓式高麗泡菜和信州細味噌製作全新口味「泡菜豬肉烏龍麵」，希望能用微辣、微酸風味溫暖消費者的胃。
另一家日本美食「SACHI FUKUYA 幸福家」也進駐遠雄，提供日本家庭料理組成的定食餐點，目標鎖定家庭客與上班族，端出經典唐揚、炭火烤魚、手打漢堡排與炸豬排系列定食，希望讓每名客人能能吃得巧又吃得飽。
「北村豆腐家」是豆腐煲專賣店，來店消費顧客都可以免費品嘗1杯厚奶茶珍珠霜淇淋，11月27日前另有開幕優惠，人氣料理單筆滿600元送1200元料理券。遠雄美食廣場相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢，網址：https://www.facebook.com/iFGSquare/。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言