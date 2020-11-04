汐止遠雄廣場打造美食天堂 人氣品牌進駐提供優惠吸客

新北市汐止區遠雄廣場新增名店進駐，除了日本手打烏龍麵「丸亀製麵」在汐止展店，日本定食連鎖餐廳品牌「SACHI FUKUYA 幸福家」台灣2號店，也在遠雄美食廣場開張。韓式口味料理「北村豆腐家」另在開幕期間，提供消費者免費品嘗厚奶茶珍珠霜淇淋。

遠雄廣場表示，看好餐飲市場續揚，美食區集結海內外排隊美食、名店，打造吃喝玩樂一站式全包休閒購物好去處。人氣烏龍麵「丸亀製麵」是許多上班族午餐選擇，迎接涼爽秋季到來，業者運用韓國辣椒醬、韓式高麗泡菜和信州細味噌製作全新口味「泡菜豬肉烏龍麵」，希望能用微辣、微酸風味溫暖消費者的胃。

另一家日本美食「SACHI FUKUYA 幸福家」也進駐遠雄，提供日本家庭料理組成的定食餐點，目標鎖定家庭客與上班族，端出經典唐揚、炭火烤魚、手打漢堡排與炸豬排系列定食，希望讓每名客人能能吃得巧又吃得飽。