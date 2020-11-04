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搭上無限列車的熱潮 十大鬼滅之刃聯名品牌人氣爆棚

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圖／DailyView網路溫度計
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鬼滅真香！

日本漫畫《鬼滅之刃》風靡全球，10月16日於日本上映電影版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》人氣絲毫不減，快速打破日本影史的多項紀錄，讓不少人瞠目結舌，台灣也於近日上映，各大電影院場次表幾乎全數開滿，緊湊程度甚至讓不少網友笑說「以為是火車區間車時刻表」！

趁著這樣的高人氣，不少品牌也紛紛與鬼滅之刃合作，推出相關的周邊商品，以下DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，告訴你聯名爆棚的品牌分別有哪些，喜歡的鬼滅迷們可千萬不要錯過啦！

延伸閱讀：誰是第一名？網友最愛《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉！

image source:翻攝自網路

鬼滅

No.10 日清食品

小有名氣的日清拉麵，趕在鬼滅之刃劇場版上映前就推出聯名商品，包含「日清元祖雞拉麵」、「出前一丁」、「日清炒麵」都印上專為這次活動設計的可愛封面，甚至還推出炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助公仔抽獎活動，讓粉絲看了都忍不住直呼想收藏啊！

image source:nissin

No.9 Dydo Drinking Co.

知名飲料品牌「Dydo Drinking Co.」，為了慶祝旗下系列咖啡推出滿45周年，這次特別選定其中3款產品與鬼滅之刃聯名，在瓶身印上各個動漫中登場的人物，總計多達28種的包裝，就連善逸拿到的超可愛麻雀「啾太郎」也在其中呢！

image source:Dydo Drinking Co.

No.8 九州旅客鐵道

鬼滅之刃劇場版的故事以列車為舞台延伸到夢境，日本JR九州也立刻搭上風潮，推出外觀為特定角色的彩繪列車。不僅如此，還將其中的「SL日吉號」車頭直接改掛上「無限」字樣，猶如真的從電影中開出來的模樣，吸引不少鬼滅迷們特別前往朝聖！

image source:Twitter

No.7 SONY

打造出動畫神作鬼滅之刃的公司Aniplex，背後的母公司SONY當然也不會錯過聯名的好機會，特別推出旗下WH-XB700藍芽耳罩式耳機以及NW-A100 Walkman數位隨身聽限定聯名商品，除了包裝盒外有大大的鬼滅之刃彩繪，商品上也都有不同角色的元素。不過這兩款商品雖然價位都在中階，但購買附送的贈品卻是鬼滅之刃A4資料夾，難免讓不少網友小小抱怨「不夠有誠意」啊！

image source:SONY

No.6 藏壽司

在台灣同樣深受不少人喜愛的連鎖壽司品牌藏壽司，這次的聯名可說是相當的有誠意，不僅根據動畫中的角色形象，設計出有其中元素包含在內的特殊餐點，只要來用餐還有機會把各式各樣的周邊商品帶回家。不過較可惜的是此次聯名活動僅限日本地區，台灣的藏壽司並沒有舉辦這些活動，如果人剛好在日本又想朝聖的話，可千萬不要錯過了。

image source:instagram

No.5 CRAFTHOLIC宇宙人

超可愛的宇宙人娃娃，經典的抱枕參考劇中角色不同元素，推出以炭治郎、彌豆子、善逸、伊之助等角色為主題設計的造型抱枕，例如伊之助的頭上就還有一個野豬造型帽子，真的是超級可愛！另外更有收納包、鑰匙圈、掛環等多樣生活用品，只怕你口袋不夠深！

image source:shop-craftholic

No.4 一芳水果茶

愛喝手搖飲的人不久前應該都有注意到，一芳水果茶聯名推出多項鬼滅之刃相關周邊，飲料杯的外包裝也搖身一變成為各個可愛角色。最吸睛的是活動期間內，只要購買新品都還有送禰豆子「咬咬竹筒吸管套」，因為外觀太可愛，立刻就席捲各大IG、臉書的版面，掀起打卡熱潮！

image source:一芳水果茶

No.3 GU

主打平價「快時尚」服飾品牌GU，把大量動畫中的角色、標語甚至是場景都融入設計中，男裝、女裝以及童裝系列都有。不過最特別的還是四角褲單品，有代表不同角色的顏色，腰間配上簡約的花紋，背後屁股卻是一個大大的「滅」字，讓人害羞表示「穿上他真的需要勇氣」。

image source:gu-global

No.2 Uniqlo

Uniqlo近幾年來主攻UT系列主題服飾，將風靡全球的經典漫畫作品網羅其中，鬼滅之刃當然也是該系列中的聯名合作對象。從炭治郎與禰豆子兄妹的組合，或是劇場版中扮演最重要角色的炎柱，還有使出霹靂一閃神情的我妻善逸，通通都成為衣服上的元素，甚至還有資深鬼滅迷才能分辨清楚的「柱」每個人的刀鍔圖案，可說是相當有誠意的聯名，如果有喜歡的角色，相當值得入手對應設計的服飾。

image source:facebook

No.1 惡名昭彰

同樣都是以聯名服飾為主，由知名健身教練館長陳之漢創立的惡名昭彰，人氣甚至打敗連鎖品牌服飾！除了館長本身在網路上的人氣一直居高不下，更因為日前不幸遭到槍擊時，身上就穿著自己的聯名商品「愈史郎血鬼術符咒」背心，讓不少人驚呼是因為這樣才沒有傷擊要害，就連後續開賣網站上也打著「能夠幫助使用者躲過致命傷害的血鬼符咒，具有神秘的力量」之名，瞬間造成話題，網路與實體快閃店都熱銷一通！

image source:notorious

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月04日至2020年11月02日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鬼滅之刃聯名品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

鬼滅之刃

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