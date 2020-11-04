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以葡萄酒桶二次熟成 大玩家玩桶系列第三款限量登場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「大玩家玩桶系列」的宗旨，是探索並突破威士忌和橡木桶中的相互作用。圖／廷漢提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大玩家玩桶系列」的宗旨，是探索並突破威士忌和橡木桶中的相互作用。圖／廷漢提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

獨立裝瓶商道格拉斯．蘭恩（Douglas Laing & Co.）推出低地調和麥芽威士忌品牌大玩家（The Epicurean）的「玩桶系列」第三款——Rivesaltes葡萄酒桶過桶低地麥芽威士忌。

「大玩家玩桶系列」的宗旨，是探索並突破威士忌和橡木桶中的相互作用，運用創意使用由Rivesaltes的酒桶過桶陳年屢獲殊榮的大玩家低地麥芽威士忌，輔以純熟的工藝手法創作出這款令人垂涎的佳釀。

這支最新的大玩家限量版單桶，以酒精濃度48％裝瓶，具備天然的明亮金黃色澤。在生產過程中秉持道格拉斯．蘭恩公司的一貫堅持——不使用冷濾過濾，以天然風味完整呈現。

新酒款所使用的酒桶，來自法國Languedoc-Roussillon葡萄酒產區西南角的Rivesaltes鎮，酒液先使用頂級的美國橡木桶進行陳年，而後手工換桶至由道格拉斯．蘭恩公司董事總經理Chris Leggat精心挑選的Rivesaltes 酒桶中，進行超過12個月的二次熟成。所成就的是一款酒體飽滿、層次豐富且充滿個性的大玩家玩桶系列Rivesaltes 葡萄酒桶過桶低地麥芽威士忌。

Chris表示：「大玩家品牌持續穩定的成長，該品牌的酒液品質以及多樣性，受到越來越多的正面迴響；然而我們不因此而滿足，反而更積極的使用各式各樣的酒桶進行試驗及創新。陳年用的酒桶和威士忌相互作用為酒液賦予獨特的個性，而Rivesaltes酒桶的過桶陳年，酒桶與酒液原本的個性相輔相成，我們對結果感到滿意。」

新酒款僅使用兩個酒桶進行過桶陳年，酒液帶有甜美的蜂蜜氣味，甜味的穀片、牛奶巧克力，榛果和糖漬柑橘的氣味，預計11月底在台上市。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大玩家Rivesaltes葡萄酒桶過桶低地麥芽威士忌，預計11月底在台上市。圖／廷漢提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大玩家Rivesaltes葡萄酒桶過桶低地麥芽威士忌，預計11月底在台上市。圖／廷漢提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新酒款所使用的酒桶，來自法國Languedoc-Roussillon葡萄酒產區西南角的Rivesaltes鎮。圖／廷漢提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新酒款所使用的酒桶，來自法國Languedoc-Roussillon葡萄酒產區西南角的Rivesaltes鎮。圖／廷漢提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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