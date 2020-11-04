台北文華東方12月1日重新開放住房 一泊二食8,888元起

台北文華東方酒店將於12月1日重新開放住房服務，並推出兩項超值住房專案。一是針對國人平日推出「與扇有約」一泊二食限時優惠，11月6日至11月20日於酒店官網訂房，即可享每晚8,888元起的優惠房價；另針對一般大眾推出不限資格、不限平假日即可入住的「扇饗之旅」住房專案，每晚9,800元起，除早餐外，再加贈3,000元餐飲折抵金。

此外，除了米其林星級雅閣中餐廳，以及米其林推薦Bencotto義大利餐廳和屢獲國際獎項的芳療中心之外，深獲時尚名媛喜愛的下午茶餐廳「青隅」，也將在12月2日起每周三至周日提供服務。

「與扇有約」8,888元起國人住房專案，適用於12月1日到明年1月31日平日（周日至周四）住宿，並享受一泊二食等多項禮遇，包括每日雙人早餐、米其林一星「雅閣」中餐廳特製晚間雙人套餐 (雙人套餐原價5,760元外加一成服務費)，7道式晚間套餐，皆是雅閣經典，例如蜜汁叉燒、避風塘蝦球、蔥香海斑柳等，專案還包括The Spa芳療療程7折優惠。

「扇饗之旅」9,800元起專案，除每日雙人早餐，還可享3,000元館內餐飲折抵金額， 適用於雅閣中餐廳、Bencotto義大利餐廳、青隅、M.O. Bar及文華餅房等多項餐飲使用。隨著耶誕節到來，「青隅」也將推出耶誕主題下午茶；有別於「青隅」的溫婉綽約，「M.O. Bar」則是承襲1920年代裝飾藝術風格，一系列經典和創意雞尾酒特調、頂級香檳和葡萄酒，提供另一種氛圍與體驗。

台北文華東方酒店深獲國際藝人青睞，瑪丹娜、湯姆克魯斯、威爾史密斯等人都是座上賓，國際導演李安也以此為家。酒店獲獎無數，包括有酒店界「奧斯卡」之稱的「富比士旅遊指南評鑑大獎」，台北文華東方蟬連獲頒五星最高殊榮，同時也是全台第一且唯一連續4年榮獲富比士五星大獎的酒店；另於日前榮獲「亞洲前20名頂尖酒店 (Top 20 Hotels in Asia)」殊榮，亦是全台唯一入選酒店；《2020米其林指南》則三度蟬聯拿下酒店評鑑類別「5棟紅房」的最高等級。