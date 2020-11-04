獨／才滿2年！日本「天丼てんや」11／30退出台灣

再也吃不到了！甫登台2年的日本連鎖天丼品牌「天丼てんや（Tenya）」，近日於官方臉書公告，受到新冠肺炎影響，因此位於台北和億商場的台灣首店，已經於10月31日結束營業，而微風南山店、微風北車店，則將於11月30日前完成撤櫃，天丼てんや將於年底前正式撤離台灣市場。

創業於1989年的天丼てんや，在日本擁有超過200間門市，是極具代表性的連鎖天婦羅丼飯品牌，包括菲律賓、泰國、香港等地均有海外分店，店內提供有招牌的てんや天丼、特選海鮮天丼、親子天丼等多種選擇，價位多落於日幣500～1000元不等。由於價位平實、口味具有水準，因此是許多民眾赴日必吃的庶民餐點。2018年10月，天丼てんや由東元餐飲引進，正式登台，於HOYII和億北車站地下室開設全台首間門市，接著再於2019年1月進駐微風南山，後又開設微風北車店。

天丼てんや登台時，曾經規劃於2020年南下展店，並於2022年在全台開設28間以上的門市。但是才剛滿2年，就傳出撤出台灣的訊息。根據官方公告，受新冠肺炎影響日本經營嚴峻，台灣首店於10月31日營業結束後撤櫃；微風南山店與微風北車店，接續在11月30日前完成撤櫃，年底前天丼てんや將正式撤離台灣市場。公告中也指出，儘管台灣經營不受新冠肺炎影響，從開店至今均有穩定的獲利營收，但考量國内外事業結構調整，不得已忍痛撤出台灣。