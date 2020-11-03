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點餐僅25秒！漢堡王「App Clips」獨享11款套餐優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
漢堡王於光華門市推出App Clips輕巧app點餐服務，不僅節省時間，還可享11組套餐的專屬優惠。記者陳睿中／攝影
漢堡王於光華門市推出App Clips輕巧app點餐服務，不僅節省時間，還可享11組套餐的專屬優惠。記者陳睿中／攝影

點餐只要25秒！漢堡王自即日起於台北光華門市導入全台獨家的「App Clips輕巧app速食智能點餐服務」，只要入座後於桌邊使用iPhone感應，「不需額外下載app」，就可以馬上將手機化為點餐機兼叫號機，最快25秒就可完成點餐。同時使用該系統點購餐點，還有11 組專屬套餐優惠，最高可享6折起。

APP Clips輕巧App為APPLE最新發佈的新技術，主要透過將iPhone靠到NFC（近場通訊）標籤上，或使用iPhone相機掃描實際位置顯示的QR Codes，就可顯示功能頁面，大幅減少用戶需再下載App的時間與作業。此次即是全台首次將該科技運用於餐廳，打造全台獨家的科技點餐環境。

若以消費者的角度來看，漢堡王光華店的店內牆壁、餐桌上均有對應的感應晶片或QR Codes，只要使用ios 14版本的iPhone靠近感應或掃描，就可以自動跳出點餐頁面。因此民眾可以先找位置，入座後直接透過此服務點餐，並直接以Apple Pay線上支付。待料理製作完成後，手機也會顯示提醒，此時再前去專屬櫃台取餐即可，大幅減少點餐、候位、取餐的流程時間。

即日起至11月底期間，凡至光華門市透過App Clips輕巧app點餐服務，就可享11組套餐的6折起的優惠折扣，包括5組超值套餐、6組超值大餐均有優惠。例如「小華堡超值套餐」，原價167元，優惠價109元；「雙起司牛肉堡超值餐」原價147元，特價89元，「華堡超值大餐」原價214元，優惠價169元。

目前漢堡王在台共計有53間門市，11月6日還將在土城開設第54間門市。業者透漏，目前僅限於台北光華店提供有App Clips輕巧app點餐服務。同時也因此技術僅支援ios系統，因此Android手機恕不適用。

漢堡 台獨 速食

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