最美金馬57禮盒吳姍儒也愛！聯名初時肌養出巨星光芒

第57屆金馬獎即將頒獎，各種聯名商品也紛紛曝光，其中以消光黑打造的禮盒，被網友大讚「超美」，由保養品牌初時肌與金馬57聯名，推出「鎖時星光禮盒」，作為送給金馬貴賓的禮品，另也推出限量200組，特價3,599元，只在初時肌官網販售。

該禮盒以黑色為主色調，搭配金色流線設計，象徵時間持續前進，搭配燙金星辰設計，象徵每部電影都記錄下閃耀的一刻，裡面包括三款產品：包括#1玫瑰精萃超導修護露、#3鎖時恆星精華液與#5玫瑰果油活顏晚安霜。

禮盒一曝光，也讓吳姍儒愛上，狂呼直接包10組要送給親朋好友，也搶先曝光開箱照。