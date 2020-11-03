「游離狀態」聯合展覽 7日起松山文創園區開展
三位藝術家周暉凱Kyle Theo、萬柔吟、李佩芬，7日起在台北市松山文創園區藝思空間舉辦「游離狀態」聯合展覽，三人都是從英國倫敦藝術大學聖馬丁藝術學院畢業，「想讓這片土地的人看看我們接收到的當代刺激」。
周暉凱Kyle Theo使用複合媒材，作品重新定義肖像畫，讓臉部不只是單純一張臉。他表示，作品從靜止狀態到推動過程，以及特別角度都呈現不同影像變化。另一件作品，小女孩抱著熊玩偶，觀看角度不同會看到不同的樣子，可能是受虐女孩或開心女孩，「觀看方式不同，會得到不同的資訊。」
李佩芬將多張台北101照片相互交疊、扭曲，使用3D列印技術製作出24個不同時空下的雕塑，透過一來一往的對話，看見社群網路上所凝視的城市景觀。
萬柔吟則試著捕捉事物消逝前的美好，她表示，想透過繪畫封存片刻記憶，舒緩焦慮情感。
「游離狀態」展覽資訊
時間：11.7~12.6
費用：免費參觀
地點：松山文創園區 藝思空間
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