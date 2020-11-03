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東方美集團周年慶！DEW抗皺必入手、THREE平衡油要搶
2020年百貨周年慶正式展開，東方美集團旗下品牌也推出必搶特惠組，佳麗寶Kanebo主打抗皺，特別是回購率超高的DEW系列，更是必搶焦點；另一日本植萃THREE的明星商品平衡油也推特惠，Espace Beauté也主推英國品牌的芳療特惠。
Kanebo的DEW SUPERIOR系列，添加獨家研發的激活玻尿酸α，具有高保濕力，特惠組讓新客、熟客都想搶著入手，首推DEW SUPERIOR飽水潤活組，買DEW SUPERIOR潤活精純露（輕潤）150ml，加送DEWS潤活精純露40ml、DEW潤活精純乳20ml、DEW潤活精純修護膜2入，特價2,600元。
另一組DEW SUPERIOR CP值破錶組則是買1送1，買潤活緊緻霜30g，再送30g補充瓶特價4,700元，另款DEW撫紋肌讚組，內含買DEW水潤撫紋美容液增量型32g特價2,900元，讓秋冬季保養都不用擔心。
THREE主打去年改版的平衡潔膚油R，天然成分提升至100%，推出平衡潔膚組（平衡油雙星組），內含平衡潔膚油R共2瓶正貨，贈送3款贈品，特價3,000元。面對換季，肌膚更要穩定，THREE極致活顏全效精華油兼具導入與精華功能，也推出極致抗皺組（秒速滲透精華油組），買精華油搭配2款贈品特價4,500元。
帶來療癒與放鬆的Espace Beauté，獨家推出英國皇室御用的香氛品牌Aromatherapy Associates，用芳香為生活加分，推薦純香芳療絕對經典組，買舒和呼吸純香精油10ml、乳香純香精油10ml、薰衣草純香精油10ml，送原木超聲波水氧機，特價3,550元。
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