僅有12天！最搶手的SOGO周年慶霸氣喊「買貴退差價」

全台百貨唯一，每年周年慶堅持只做12天的遠東SOGO周年慶，將於11月5日起至11月16日展開。當中東區百貨霸主SOGO台北店尤其以價格下殺、回饋力道「超有感」聞名，今年周年慶更端出6大「首度」好康，像是回饋50萬SOGO App會員，首度送App會員周年慶3,000元電子折價券。另外，迎戰電商雙11大戰，SOGO也霸氣推出「超越電商、買貴退差價」，強勢證明自家周年慶價格戰業界最低價。

外界一向好奇，為何每年打開SOGO周年慶DM，周年慶商品總是比別人更便宜了一點，送的更好、更多，容易撩起消費者的購買欲。除了忠孝館身為百貨坪效王，復興館國際精品大店規格逐年升級、業績逐年成長，加上低調貴婦喜愛的敦化館，串連起東區黃金三角，讓SOGO台北店有商品談判話語權。此外，堅持只做12天周年慶為同業中檔期最短，集中火力促銷，廠商（促銷、加碼）銀彈也足以對應這12天，都是讓SOGO台北店周年慶價差力道，硬是比較有感的原因。

迎戰今年充滿挑戰的市況，SOGO台北店包括全客層、商品種類最多元的忠孝館，以及國際精品大店復興館、敦化館三館合攻，周年慶一次端出6大首度好康，包括「首度」加碼下載註冊SOGO App，立即獲得周年慶3,000元電子折價券，內含全館滿額抵用券，以當中的300元彩妝香氛抵用券來說，周年慶於彩妝、香氛消費滿3,000元即可抵用，這也是SOGO美妝「首度」推出的低門檻高回饋。

保養品單櫃則享滿6,000元送800元。「美妝天后宮」忠孝館推出萬組全國獨賣彩妝保養，最能引起消費者購買欲的「買一送一」一口氣推出2千組，翻開DM「比免稅店更便宜」特惠組、招牌的「ONLY SOGO買貴奉送」陣容也相當澎湃。

天氣轉涼帶動服飾需求買氣明顯升溫，今年SOGO也「首度」推出持國泰世華卡，男女裝、鍋具、寢具當日單館單卡滿6,000元就送600元抵用券，相較往年只可兌換一次，今年回饋可累贈無上限。

今年周年慶也是「首度」SOGO線上線下虛實整合周年慶，自營電商istore與百貨同步周年慶，從化妝品特惠組、家電到寢具首度線上線下同步開搶，動動手指就可買回家，讓消費者更靈活運用周年慶血拼時間。搶攻最後一波振興券商機，周年慶期間憑紙本振興券於全館單筆滿3,000元「首度再加碼」送300元；餐飲、超市、食品指定品牌單筆滿1,000元送100元餐飲抵用券。

每年SOGO來店禮更是卡友關注焦點，今年SOGO攜手Hello Kitty，全台七店一口氣推出43款、台北店共16款Hello Kitty實用來店禮，此外，今年睽違多年「首度」在周年慶第一天發放來店禮，忠孝、復興店單筆滿1,000元送Hello Kitty悠遊時尚旅行袋 ; 敦化館單筆消費1,000元送Hello Kitty不鏽鋼分隔餐盒。