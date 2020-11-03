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「長腿仙姑」何穗愛的FENDI手袋 限期推出迷你款訂製服務

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
何穗搭襯的Peekaboo系列包款，即起在台灣推出迷你尺寸的訂製服務。圖／FENDI提供、取自微博
何穗搭襯的Peekaboo系列包款，即起在台灣推出迷你尺寸的訂製服務。圖／FENDI提供、取自微博

今年秋冬季FENDI以旗下經典的Peekaboo手袋推出了新款Peekaboo ISeeU，以可更換的撞色內襯帶來新鮮感，透過有仙姑美譽的超模何穗詮釋，氣質爆棚、仙氣滿滿，而台灣各FENDI專門店也推出期間限定的「FENDI Peekaboo Pop Studio」，以Mini Peekaboo為主，打造個人化的奢華手袋。

超模何穗詮釋了FENDI 2020秋冬系列，網友留言「仙姑穿FENDI好漂亮喔」，她以纖長身型展現優雅浪漫的裙裝。而FENDI的「FENDI Peekaboo Pop Studio」於11月5日在台灣各櫃點展開，可自選材料、顏色組合；本次共推出超過60種面料，包括經典的Selleria皮革、珍稀鱷魚皮革或是施華洛世奇水晶鑲嵌等。

除了材廖、顏色可自選組合，金屬牌也可刻上個人姓名的縮寫，強調個人專屬風格；這次的FENDI Peekaboo Pop Studio還設計了Peekaboo地圖，以品牌預先設計好的多組創意配色包款圖片組成，透過投擲骰子，以骰出的數字總和對應包款圖片右上的數字，用玩遊戲的方式來選定包款，增加選購過程的趣味。「FENDI Peekaboo Pop Studio」自11月5日至12月27日之間，在FENDI各專門店包括SOGO、台北101店、高雄漢神百貨、台中新光三越等櫃點登場。

超模何穗詮釋新款Peekaboo ISeeU搭襯秋冬系列服裝。圖／取自微博
超模何穗詮釋新款Peekaboo ISeeU搭襯秋冬系列服裝。圖／取自微博
超模何穗詮釋新款Peekaboo ISeeU搭襯秋冬系列服裝。圖／取自微博
超模何穗詮釋新款Peekaboo ISeeU搭襯秋冬系列服裝。圖／取自微博
超模何穗詮釋新款Peekaboo ISeeU搭襯秋冬系列服裝。圖／取自微博
超模何穗詮釋新款Peekaboo ISeeU搭襯秋冬系列服裝。圖／取自微博
「FENDI Peekaboo Pop Studio」共推出超過60種面料，包括經典的Selleria皮革、鱷魚皮革或是施華洛世奇水晶鑲嵌等。圖／FENDI提供
「FENDI Peekaboo Pop Studio」共推出超過60種面料，包括經典的Selleria皮革、鱷魚皮革或是施華洛世奇水晶鑲嵌等。圖／FENDI提供
FENDI推出迷你尺寸的「FENDI Peekaboo Pop Studio」訂製服務。圖／FENDI提供
FENDI推出迷你尺寸的「FENDI Peekaboo Pop Studio」訂製服務。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Pop Studio設計了Peekaboo地圖，透過投擲骰子，以骰出的數字總和來對應包款選色組合。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Pop Studio設計了Peekaboo地圖，透過投擲骰子，以骰出的數字總和來對應包款選色組合。圖／FENDI提供
FENDI各專門店推出期間限定的「FENDI Peekaboo Pop Studio」迷你尺寸訂製活動。圖／FENDI提供
FENDI各專門店推出期間限定的「FENDI Peekaboo Pop Studio」迷你尺寸訂製活動。圖／FENDI提供
「FENDI Peekaboo Pop Studio」共推出超過60種面料。圖／FENDI提供
「FENDI Peekaboo Pop Studio」共推出超過60種面料。圖／FENDI提供
「FENDI Peekaboo Pop Studio」自11月5日至12月27日之間，在FENDI個專門店登場。
「FENDI Peekaboo Pop Studio」自11月5日至12月27日之間，在FENDI個專門店登場。
FENDI Peekaboo Pop Studio顏色可自選組合，金屬牌也可刻上個人姓名的縮寫。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Pop Studio顏色可自選組合，金屬牌也可刻上個人姓名的縮寫。圖／FENDI提供

FENDI

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