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「長腿仙姑」何穗愛的FENDI手袋 限期推出迷你款訂製服務
今年秋冬季FENDI以旗下經典的Peekaboo手袋推出了新款Peekaboo ISeeU，以可更換的撞色內襯帶來新鮮感，透過有仙姑美譽的超模何穗詮釋，氣質爆棚、仙氣滿滿，而台灣各FENDI專門店也推出期間限定的「FENDI Peekaboo Pop Studio」，以Mini Peekaboo為主，打造個人化的奢華手袋。
超模何穗詮釋了FENDI 2020秋冬系列，網友留言「仙姑穿FENDI好漂亮喔」，她以纖長身型展現優雅浪漫的裙裝。而FENDI的「FENDI Peekaboo Pop Studio」於11月5日在台灣各櫃點展開，可自選材料、顏色組合；本次共推出超過60種面料，包括經典的Selleria皮革、珍稀鱷魚皮革或是施華洛世奇水晶鑲嵌等。
除了材廖、顏色可自選組合，金屬牌也可刻上個人姓名的縮寫，強調個人專屬風格；這次的FENDI Peekaboo Pop Studio還設計了Peekaboo地圖，以品牌預先設計好的多組創意配色包款圖片組成，透過投擲骰子，以骰出的數字總和對應包款圖片右上的數字，用玩遊戲的方式來選定包款，增加選購過程的趣味。「FENDI Peekaboo Pop Studio」自11月5日至12月27日之間，在FENDI各專門店包括SOGO、台北101店、高雄漢神百貨、台中新光三越等櫃點登場。
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