甩開當年青澀味！莉莉蘿絲最新香奈兒廣告透出輕熟性感

香奈兒2020/21 Cruise度假系列形象廣告全新出爐，由品牌大使莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）擔綱主演。這位當年拍攝人生中第一支香奈兒廣告時還未滿18歲的女孩，轉眼間已21歲亭亭玉立，她在廣告中換穿多件Cruise度假系列的服飾，慵懶、成熟又性感，非常迷人。

「我認識莉莉蘿絲很久了，從她還年紀很輕居住在洛杉磯的時候，就透過她的母親而認識，當時她還沒出道。我們有很深的情誼，我們在一個熟悉與互信的氛圍中拍攝這組影像。」藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）表示，這次的廣告由時裝攝影師Karim Sadli掌鏡，延續Cruise度假系列同樣名為《BALADE EN MÉDITERRANÉE》（地中海漫步），在每個畫面中充分展現此系列服裝能同時滿足假期、發懶時光、晚宴等多種需求的穿搭特性。

莉莉蘿絲穿上露腰的綁帶上衣高衩裙裝、側身挖空的泳衣、透膚的深色薄紗禮服、亮片裝飾比基尼，她說：「我很想打包這個系列的服裝到法國蔚藍海岸度假。」鏡頭裡，她在一棟石材打造的宅邸泳池畔呈現自在的魅力，同時也展現出宛如1960年代傳奇女演員們在假期中的愜意與時髦姿態。