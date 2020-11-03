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獨家「小新週邊」免費送！桃園首間「土藏」藏壽司開幕

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
藏壽司推出蠟筆小新購物袋、小白趴趴手腕墊、小白多功能側背包等滿額贈禮。記者陳睿中／攝影
藏壽司推出蠟筆小新購物袋、小白趴趴手腕墊、小白多功能側背包等滿額贈禮。記者陳睿中／攝影

來自日本的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，即將於11月17日進駐桃園青埔，設立全桃園首間「土藏造型街邊店」。除了推出消費9折的開幕優惠之外，11月16日起，還有滿額贈禮優惠，可以將「小白趴趴手腕墊」、「小白多功能側背包」等獨家限定贈禮帶回家。

創業於1977年的藏壽司，在2014年正式登台。不僅進駐多間百貨商圈，亦有規劃多間街邊店。其中還以日本傳統的倉庫建築樣式，打造出風格古樸的「土藏造型店」。即將開幕的桃園青埔店，店內規劃233席座位，乃是桃園首間的土藏造型店，擁有精緻的菱格紋設計，還有白牆、青瓦等元素，讓人可以在復古的環境中用餐。11月10日至11月23日期間，可享用餐9折的開幕慶祝活動。

藏壽司於今年9月中旬首度推出「蠟筆小新」聯名活動，民眾可透過店內的扭蛋或是滿額活動獲得不同的小新贈品。自11月16日起，藏壽司青埔店獨家推出「小白趴趴手腕墊」及「小白多功能側背包」，消費滿1,500元即可免費帶回家，總共限量198個。另外11月9日起，全台門市也推出滿額優惠，只要消費滿1,500元，就可免費獲得「蠟筆小新購物袋」，全台限量16,500個。

隨著秋季到來，藏壽司自11月17日起，也推出炙烤味噌美乃滋鮭魚、奶油乳酪蟹肉棒、蒜香洋蔥牛肉壽司等3款季節限定新品，每盤各為40元。

桃園青埔店限定的「小白趴趴手腕墊」、「小白多功能側背包」。記者陳睿中／攝影
桃園青埔店限定的「小白趴趴手腕墊」、「小白多功能側背包」。記者陳睿中／攝影
藏壽司新推出炙烤味噌美乃滋鮭魚、奶油乳酪蟹肉棒、蒜香洋蔥牛肉壽司等3款季節限定新品，每盤各為40元。記者陳睿中／攝影
藏壽司新推出炙烤味噌美乃滋鮭魚、奶油乳酪蟹肉棒、蒜香洋蔥牛肉壽司等3款季節限定新品，每盤各為40元。記者陳睿中／攝影

壽司 日本

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