獨家「小新週邊」免費送！桃園首間「土藏」藏壽司開幕

來自日本的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，即將於11月17日進駐桃園青埔，設立全桃園首間「土藏造型街邊店」。除了推出消費9折的開幕優惠之外，11月16日起，還有滿額贈禮優惠，可以將「小白趴趴手腕墊」、「小白多功能側背包」等獨家限定贈禮帶回家。

創業於1977年的藏壽司，在2014年正式登台。不僅進駐多間百貨商圈，亦有規劃多間街邊店。其中還以日本傳統的倉庫建築樣式，打造出風格古樸的「土藏造型店」。即將開幕的桃園青埔店，店內規劃233席座位，乃是桃園首間的土藏造型店，擁有精緻的菱格紋設計，還有白牆、青瓦等元素，讓人可以在復古的環境中用餐。11月10日至11月23日期間，可享用餐9折的開幕慶祝活動。

藏壽司於今年9月中旬首度推出「蠟筆小新」聯名活動，民眾可透過店內的扭蛋或是滿額活動獲得不同的小新贈品。自11月16日起，藏壽司青埔店獨家推出「小白趴趴手腕墊」及「小白多功能側背包」，消費滿1,500元即可免費帶回家，總共限量198個。另外11月9日起，全台門市也推出滿額優惠，只要消費滿1,500元，就可免費獲得「蠟筆小新購物袋」，全台限量16,500個。