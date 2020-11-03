PChome 24h購物、麥當勞雙11攜手！天天限時限量推「11元特價商品」

雙11大戰火力全開，PChome 24h購物雙11檔期除了全站500萬種商品下殺1.1折起，並攜手麥當勞搶攻雙11商機，麥當勞「電子票券」於PChome 24h購物設立專區，推出多項獨家折扣，即日起至11月11日天天限量推出11元超低價商品，11月10日至11月12日限時3天祭出熱門套餐特價，購買麥當勞專區指定商品更可享22%高額P幣回饋。

PChome 24h購物與麥當勞共創消費商機，即日起至11月23日祭出眾多商品優惠，即日起至11月3日至11月11日天天精選限量商品11元，包括「麥當勞6塊麥克鷄塊」、「麥當勞Oreo冰炫風」、「麥當勞小份薯條+蛋捲冰淇淋」等熱門餐點皆可享限時限量特價11元。11月4日上午11點推出麥當勞豬肉滿福堡即享券限量特價11元、11月5日上午11點推出McCafé特選黑咖啡（冰／熱）即享券限量特價11元、11月6日上午11點推出麥當勞Oreo冰炫風即享券限量特價11元。

11月10日至11月12日PChome 24h購物與麥當勞更加碼推出限量套餐組合，「豬肉滿福堡+中杯冰紅茶2份即享券」原價162元、限量6.9折特價111元，「勁辣鷄腿堡+大份薯條+中杯可樂5份即享券」原價800元、特價555元；另外還有多項熱銷量購券，包括「無敵豬肉滿福堡加蛋2份」、「McCafé中杯特選那堤5杯」、「麥當勞6塊麥克鷄塊2份即享券」、「麥當勞大麥克2份即享券」等即享券組合，皆可分次使用，下單購買可享11% P幣回饋，於明年1月13日前將即享券全數使用完畢再加贈11% P幣回饋，最高共可享22% P幣回饋。