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剛剛好的尺寸！TOD’S亮色Holly包擄獲劉詩詩的心
義大利時尚品牌TOD’S今年秋冬全新推出一款名為Holly的包款，主打小巧玲瓏外型，也延續了品牌經典D Bag黛妃包的設計理念，搭配飽和亮眼的色彩，為秋冬增添一抹活力氣息。
TOD’S日前為了宣傳此系列包款，也特別推出「Hollyworld」短片，由藝術家Andrea Tarella解構Holly手袋製作必經工序，超現實的影像風格把縫製、漂染等等手工藝傳統生動展現。一切故事從一塊皮革幻化成為一個風箏開始，然後在花海中與蝴蝶一起飛翔，一邊游歷品牌工作坊體驗精緻的縫紉過程。風箏俯瞰義大利風景名勝、維蘇威火山，再穿過海岸線，最後來到一個以時尚、優雅手袋為尚的都市裡。由羽毛、剪刀與扇子編織而成的一段舞蹈呈現出把想像力變為草圖的過程，揭露後續一個個工序，才終於完成Holly手袋。
包括品牌大使劉詩詩、香港星二代歌手林愷鈴 (Ashley Lam)、Jenny Tsang等人，都分別展示寶藍色與芥末黃的Holly手袋，濃郁鮮明色彩搭配起來就是超有精神！
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