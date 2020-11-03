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剛剛好的尺寸！TOD’S亮色Holly包擄獲劉詩詩的心

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
TOD’S品牌大使劉詩詩在秋季廣告中分別拿著寶藍色與芥末黃的Holly Bag。圖／迪生提供
TOD’S品牌大使劉詩詩在秋季廣告中分別拿著寶藍色與芥末黃的Holly Bag。圖／迪生提供

義大利時尚品牌TOD’S今年秋冬全新推出一款名為Holly的包款，主打小巧玲瓏外型，也延續了品牌經典D Bag黛妃包的設計理念，搭配飽和亮眼的色彩，為秋冬增添一抹活力氣息。

TOD’S日前為了宣傳此系列包款，也特別推出「Hollyworld」短片，由藝術家Andrea Tarella解構Holly手袋製作必經工序，超現實的影像風格把縫製、漂染等等手工藝傳統生動展現。一切故事從一塊皮革幻化成為一個風箏開始，然後在花海中與蝴蝶一起飛翔，一邊游歷品牌工作坊體驗精緻的縫紉過程。風箏俯瞰義大利風景名勝、維蘇威火山，再穿過海岸線，最後來到一個以時尚、優雅手袋為尚的都市裡。由羽毛、剪刀與扇子編織而成的一段舞蹈呈現出把想像力變為草圖的過程，揭露後續一個個工序，才終於完成Holly手袋。

包括品牌大使劉詩詩、香港星二代歌手林愷鈴 (Ashley Lam)、Jenny Tsang等人，都分別展示寶藍色與芥末黃的Holly手袋，濃郁鮮明色彩搭配起來就是超有精神！

TOD’S秋冬新推出的Holly Bag備受時尚名人喜愛。圖／迪生提供、摘自IG
TOD’S秋冬新推出的Holly Bag備受時尚名人喜愛。圖／迪生提供、摘自IG
TOD’S品牌大使劉詩詩在秋季廣告中分別拿著寶藍色與芥末黃的Holly Bag。圖／迪生提供
TOD’S品牌大使劉詩詩在秋季廣告中分別拿著寶藍色與芥末黃的Holly Bag。圖／迪生提供
TOD’S Holly粉彩拼接手提包，67,200元。圖／迪生提供
TOD’S Holly粉彩拼接手提包，67,200元。圖／迪生提供
TOD’S日前為了宣傳Holly手袋特別推出「Hollyworld」短片，由藝術家Andrea Tarella解構Holly手袋製作必經工序。圖／迪生提供
TOD’S日前為了宣傳Holly手袋特別推出「Hollyworld」短片，由藝術家Andrea Tarella解構Holly手袋製作必經工序。圖／迪生提供
Jenny Tsang拎TOD’S寶藍色Holly Bag。圖／摘自IG
Jenny Tsang拎TOD’S寶藍色Holly Bag。圖／摘自IG
香港星二代歌手林愷鈴拎TOD’S芥末黃的Holly Bag。圖／摘自IG
香港星二代歌手林愷鈴拎TOD’S芥末黃的Holly Bag。圖／摘自IG
TOD’S Holly光滑牛皮手提包，54,500元。圖／迪生提供
TOD’S Holly光滑牛皮手提包，54,500元。圖／迪生提供

品牌 義大利 劉詩詩

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