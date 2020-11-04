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udn買東西搶攻雙11 豪灑百萬價值CATCHPLAY+強檔電影序號！

聯合新聞網 / udn買東西
udn買東西雙11，免費送CATCHPLAY+線上強檔電影序號。 （圖片來源：udn買東西提供）
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電商大促雙11即將來到，各大網購平台暖身提前開跑，台灣電商舉足輕重的 udn買東西購物中心考量今年消費者心境深受疫情影響，休閒娛樂多轉往線上服務，為貼近消費者的需求，故與唯一台灣原生、跨足國際的數位影音服務 CATCHPLAY+異業結合，提供萬組強檔電影單片兌換序號，約百萬台幣價值！

暖場雙11鼓勵消費者先逛、先儲存欲望購物清單，即日起到11月8日為止，凡於 udn買東西購物中心網站上，無須消費，只要將想買商品加入購物車，並在11.11燃爆全球購主活動頁點選登記送按鈕，就可以獲得 CATCHPLAY+電影兌換序號乙組。乙組序號可在CATCHPLAY+線上平台單片租借專區，任意兌換乙部喜愛強檔電影，不論新舊片，例如：《天后小助理》、《蝙蝠俠：家人之死》、《音速小子》、《狗狗史酷比！》...等。

除免費送 CATCHPLAY+強檔電影序號外，為滿足消費者在家觀賞電影，能如同電影院般聲光效果， udn買東西購物中心在雙11期間視聽家電限時下殺，知名品牌三星、夏普、台灣三洋、Panasonic、LG...等皆有參與折扣，防疫在家也能有精彩娛樂體驗！

▼全台最低價，不到萬元▼SANLUX 台灣三洋 50吋4K HDR GOOGLE TV SMT-50GA1

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udn買東西雙11，台灣三洋 50吋4K HDR GOOGLE TV SMT-50GA1，萬元有找。 （圖片來源：udn買東西提供）
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▼公司貨享保固▼YAMAHA YSP-2700 Soundbar 無線家庭劇院

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udn買東西雙11，YAMAHA YSP-2700 Soundbar 無線家庭劇院，結帳再折扣。 （圖片來源：udn買東西提供）
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▼入門商務首選▼Optoma S334 3600流明 SVGA多功能投影機

udn買東西獨家再贈1.5米HDMI線 >點此查看

udn買東西雙11，Optoma S334 3600流明 SVGA多功能投影機，贈HDMI線。 （圖片來源：udn買東西提供）
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▼最狂雙11，特賣下殺▼Marshall STOCKWELL II Bluetooth 隨身藍牙喇叭

udn買東西獨家領券再折 >點此查看

udn買東西雙11，Marshall STOCKWELL II Bluetooth 隨身藍牙喇叭，領券再折。 （圖片來源：udn買東西提供）
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udn買東西 電影 雙11

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